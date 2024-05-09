女子酒樓用膳 自拔頭髮放食物投訴 要店方免費 過程全拍下(有片)

閉路電視拍下女子把自己的頭髮放在食物上的過程。(互聯網)

英國一間中餐館遭一名女顧客投訴食物內有頭髮，要餐館免收其77英鎊(約752港元)帳單，殊不知過程已被閉路電視拍下。該對男女見事敗，索性奪門而出逃去。

事發在北安普頓(Northampton)的中餐館「東方城大酒樓」(Oriental Gardan restaurant)。一對外籍男女顧客於4月28日在酒樓用膳，飽餐一頓後向侍應投訴，指菜餚內有頭髮。

餐廳東主向當地傳媒表示，當時「多位員工走詔來，說他們(該對男女)在食物中發現頭髮，要跟我談談」。東主前往餐桌查看後，看到一條頭髮鋪在食物之上，「所以我便說應該是她自己掉落的」。