女子酒樓用膳 自拔頭髮放食物投訴 要店方免費 過程全拍下(有片)

英國一間中餐館遭一名女顧客投訴食物內有頭髮，要餐館免收其77英鎊(約752港元)帳單，殊不知過程已被閉路電視拍下。該對男女見事敗，索性奪門而出逃去。
事發在北安普頓(Northampton)的中餐館「東方城大酒樓」(Oriental Gardan restaurant)。一對外籍男女顧客於4月28日在酒樓用膳，飽餐一頓後向侍應投訴，指菜餚內有頭髮。
餐廳東主向當地傳媒表示，當時「多位員工走詔來，說他們(該對男女)在食物中發現頭髮，要跟我談談」。東主前往餐桌查看後，看到一條頭髮鋪在食物之上，「所以我便說應該是她自己掉落的」。
女子把自己頭髮放在食物上的過程︰
英國罪案｜女子事敗後大吵大鬧 奪門而出
東主很快便想到店內閉路電視會拍到該桌情況，「我警告他們店內周圍都是閉路電視。他們可能以為只得一個」，未料該名女子大吵大鬧，更推開東主，與男伴奪門而出食霸王餐。
英國罪案｜愈來愈多人吃霸王餐 店東︰生意難做
據報在今次事件發生之前，該餐廳最近已試過兩次被吃霸王餐，分別涉及一名帶著嬰兒的母親，以及3名女子，在用膳後一走了之，令店方損失200英鎊(約1,953港元)。東主慨嘆「實在太無恥了，現在食店生意艱難，200英鎊已是很多錢了」。該餐廳已貼出告示，要顧客點菜後先付款，熟客除外。附近另一間食店Mayflower的員工亦稱，近期已發生過幾次吃霸王餐事件。