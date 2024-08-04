女子「店內接吻」被服裝連鎖店解僱 竟爆料教民眾搵公司著數｜網上熱話

英國一名自稱曾在服裝連鎮店Primark工作3年的女子，在TikTok上聲稱，因在店內與男友接吻而被解僱，她因此決定報復，揚言要揭露公司種種內幕。

女子Daisy Pillard日前在TikTok發布片段，迅速獲得幾百萬次瀏覽。她在片段中穿著Primark制服自拍，並在帳號@daisypillardxo下寫道：「剛剛因在店門口接吻被開除，工作3年後被解僱，所以我要披露所有被要求保密的事。」

她分享了一些在店內拍攝的照片，並列出幾個「省錢小貼士」，然而卻有「教壞人」之嫌。Pillard竟然建議顧客不要扔掉破掉的的legging，因為可以拿回店內免費更換。