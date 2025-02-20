女子18歲中彩券大獎 10年過後回首︰就像詛咒

中六合彩是不少人的心願，外國一名女子的所宣稱的經歷，或許令人反思。一名網名為r/findapath的女網友在網上論壇reddit上，透露自己在18歲時中了彩券發了達，10年過後回首，感嘆因此浪費了大好青春，形容中獎猶如「詛咒」。 中彩券｜買樓後終日留在家中打機看戲 她表示，當年中了彩券後，雖然沒有蠢到把錢花光，但後續發展也好不到那裡去。她買了一間小屋，過去10年都住在那裡，不斷的玩遊戲機、看電影、在網上跟陌生人聊天，也為了消磨時間談遠距離戀愛，但最終分手收場，她指自己「基本上成為了一個NEET」。NEET是「Not in Education, Employment, or Training」的縮寫，描述沒有接受教育、沒有就業或也沒有接受任何培訓的人。

女事主稱，她其實也曾在大學進修，原因是覺得自己那麼有錢，為何不搞個學位回來。她取得法學學位後，決定攻讀碩士，但後來半途而廢，「我忽然不想再繼續下去」，就算她交了學費，也沒有再讀。

中彩券｜無嗜好 無社交生活 無工作 如今她已經28歲，距中獎已過10年。她發現自己沒有嗜好、沒有社交生活、人生沒有意義，「我意識到很快就30歲了，但我從來沒工作過一天，因為我不需要這樣做」。她知道自己的錢仍足以支持生活，「但我知道不會永遠如此」。

她有感而發說︰「我覺得中彩券是一種詛咒，因為我沒有方向、沒有嗜好、也沒有個性。我知道自己處於一個優越位置，因為我還有一些錢可以支持目前的生活」，「但我覺得快要瘋了，我不知道還能做甚麼，以及人生如何進步。我感到孤單，覺得人生毫無意義」。 中彩券｜怕被騙錢拒絕投資 貼文旋即引起網民議論，不少人建議女事主培養嗜好。她回答其嗜好就是玩遊戲機，「但現在已玩厭」。也有人提議她學理財，又或去做義工。她則解釋，當年中巨獎後上了新聞，之後有很多「投資專家」找她，「但有人說他們是騙子，想騙錢」，她因怕受騙，「所以決定永不投資」。有人教她買樓收租，她則說可以考慮。

她回覆網民時，重申中獎是「詛咒」，令她一事無成、人生無方向，「我不知該從何開始，不知能從事甚麼職業，不知自己有甚麼技能」，「難道我拿著一份空白的履歷表去應聘？光想到這一點就讓我害怕」。