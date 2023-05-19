女孩失蹤6年　店員睇Netflix僅4秒認出令父女團聚(有片)

美國伊利諾州一名9歲女孩Kayla Unbehaun自2017年失蹤，她的父親等了6年仍沒有女兒的消息，詎料日前一名商店店員觀賞Netflix懸案影集時，竟發認出在影集裡僅出現4秒的失蹤女孩是店裡的顧客，於是聯絡警方，讓警方成功找到女孩，令父女得以團聚。
綜合報道，Kayla Unbehaun的父母於6年前離婚，父親取得她的撫養權，但她的母親卻趁某天接她回家過夜時，偷偷將她帶走，兩人從此人間蒸發。知名影音串流平台Netflix推出系列犯罪紀錄影集「Unsolved mysteries」，蒐集各類型的未解懸案並採訪家屬、警察和相關人士，希望集結觀眾的力量讓案件能有新進展，最新一季就提及Kayla Unbehaun的失蹤懸案。
北卡羅來納州阿什維爾一名商店店員早前觀賞Unsolved mysteries其中一集內容時，看到失蹤名單裡出現Kayla Unbehaun的照片和模擬近照，發覺相中人和一名近日到店裡的客人很似樣，於是主動聯絡警方，最終警察成功找到Kayla Unbehaun，讓她得以和父親團聚。至於Kayla Unbehaun的母親Heather Unbehaun則被拘捕，並以22.5萬美元作保釋金，稍後移送到伊利諾州受審。
僅4秒畫面將失蹤人物聯繫遇過的人令警方驚嘆
阿什維爾警方在採訪中表示，這宗案件不尋常的地方是，母女躲藏多年完全切斷與外界的聯繫，令警方無法追蹤她們的下落。最令警方感到不可思議的是，Kayla Unbehaun並非該影集懸案的主角，她只出現在影集最後失蹤名單的跑馬燈中，該店員卻能憑僅僅4秒的畫面就認出Kayla Unbehaun。警員Jonathan Brown驚嘆：「這是一個獨特的案例，很少有人能在這麼短的時間內將失蹤人口和遇過的人連結起來，並主動通知警方。」