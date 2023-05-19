女孩失蹤6年　店員睇Netflix僅4秒認出令父女團聚(有片)

美國伊利諾州一名9歲女孩Kayla Unbehaun自2017年失蹤，她的父親等了6年仍沒有女兒的消息，詎料日前一名商店店員觀賞Netflix懸案影集時，竟發認出在影集裡僅出現4秒的失蹤女孩是店裡的顧客，於是聯絡警方，讓警方成功找到女孩，令父女得以團聚。

綜合報道，Kayla Unbehaun的父母於6年前離婚，父親取得她的撫養權，但她的母親卻趁某天接她回家過夜時，偷偷將她帶走，兩人從此人間蒸發。知名影音串流平台Netflix推出系列犯罪紀錄影集「Unsolved mysteries」，蒐集各類型的未解懸案並採訪家屬、警察和相關人士，希望集結觀眾的力量讓案件能有新進展，最新一季就提及Kayla Unbehaun的失蹤懸案。