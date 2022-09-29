女學生建議提供衛生巾　印度高官反譏：下次是否要避孕套

在印度最貧窮的省份比哈爾邦，一名負責當地的婦女子兒童事務的女官員在一間學校內進行探訪時，被問到政府可否為女童提供衛生巾時，該高官反而譏諷女生，指「為甚麼你們甚麼都要問政府要？」更進一步指女童之後是不是會再要政府給她們衣服、鞋甚至避孕套。事件之後在網上發酵，認為有關說法不應由一個官員口中講出。

在比哈爾邦，當地的一個婦女及兒童福利的高級官員，以及婦女及兒童發展組織的負責人Harjot Kaur Bhamra周二（27日）到當地一所學校與一班15至16歲的女學生進行交流，其間一名女學生問到政府能否為學生們提供衛生巾。Harjot Kaur Bhamra回應：「為甚麼你事事都要求政府給你？這種想法應該改變了，你自己去做吧。」之後學生堅持有關的建議，並問到政府不如進行公投時，Harjot Kaur Bhamra帶憤怒地指：「這是非常的愚蠢。不要投票了，去做巴基斯坦人吧，你會投票要錢及服務嗎？」之後學生們又投訴，校內的廁所壞了，讓他們非常不便。

當地不足6成女性會用衛生巾

在當地，衛生巾在市集售價約為20至30印度盧比（約1.91至2.87港元）。根據當地的政府的全面調查，該省只有59%的女性會用衛生的方法處理女性月事。

有關的訪問片段之後在網上流傳，不少人指責Harjot Kaur Bhamra可恥，又認為這不是官員應該說的事，認為Harjot Kaur Bhamra不適合當官員。Harjot Kaur Bhamra之後指報道不正確以及誤導，並威脅會對報章採取法律行動。她指：「我知道我是其中一個最顯著維護婦女權利的人。」指對她的指責是要抵毀她的名聲。