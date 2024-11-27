女學霸13歲讀大專 美19歲港移民後代當選市議員創紀錄

香港移民後代、19歲華裔女子羅美寶(Kaylee May Law)參選美國加州沃爾納特市(Walnut City、又稱核桃市)市議員選舉勝出，在多名候選人中得票排第三，取得議席，成為該市歷來最年輕市議員。她不單外形亮麗，更是學霸，13歲入讀大專、17歲取得學士學位、19歲修畢碩士。 今次美國大選除了選總統、國會議員，多個州份也選市長及市議員等，由於點票程序漫長及需核實，結果在近日才陸續出爐。首次參選的羅美寶在6名候選人之中排第三，將取得沃爾納特市的第3個市議員席位。

祖父六十年代移美 上月離世 羅美寶的祖父羅發(Fat Law)原在香港經營餐廳，六十年代移居美國，先在親戚洗衣店工作，其後在加州開設餐館落地生根。羅美寶向美媒講述，祖父只有小學學歷及不諳英語，但很高興能在美國實現美國夢，又鼓勵子女及後代求學，把賺來的錢交昂貴學費。可惜祖父已於上月離開人世，終年92歲，無法親眼見證她就任。 羅美寶沒有辜負祖父的期望，天資聰穎的她自13歲入讀社區大學聖安東尼山學院，16歲取得3個副學士學位，分別是政治科學、歷史與文學。然後再入讀大峽谷大學，主修法律研究，17歲取得學士學位，並在19歲修畢名校約翰霍普金斯大學碩士學位。

羅美寶此前並無參選經驗，只曾與母親多次旁聽市議會會議，令她產生從政興趣，她認為市議員並不只是工作，「這是社區服務，我對社區服務充滿熱情」。她自言拉票方法是靠勤力，挨家逐戶向5,000戶居民拜票，若無人應門，她不會像其他候選人般只留下宣傳單張，而是留下一塊大型宣傳牌，加深對方印象。此外，她不只熟知市政法規，也記熟各項市政計劃及核桃市歷史，憑善於即場回答選民查詢，贏得信任。她矢言會以爺爺的精神為目標，全力實現美國夢的精神。