女性危險啲？ 路人CPR急救男性多於女性 加拿大研究找出2個原因

加拿大一項周日(17日)公布的研究發現，公眾場所遇到心臟驟停病例時，路人替女性患者施以心肺復甦(CPR)的可能性低於男性患者，導致更多女性因心臟驟停死亡。

加拿大多位醫生上周在西班牙一場醫學會議發表一項未經同儕審查的研究報告，而這項研究旨在了解路人替男性和女性施行CPR急救時有何不同。團隊分析2005至2015年間，美國和加拿大近4萬項、醫療機構以外的心臟驟停病例紀錄，結果顯示有54%患者獲得路人施行CPR急救。

增加女性 心臟驟停死亡率

若在諸如街上的公眾場所出現心臟驟停情況，男女患者獲路人施以CPR急救的比例分別是68%和61%，男患者的比例高於女性。參與研究的蒙特利爾聖心醫院急症室醫生庫爾諾耶(Alexis Cournoyer)指出，獲得CPR急救的可能性較低，「增加女性心臟驟停後的死亡率，這是毫無疑問的」。

美國心臟學會表示，心臟驟停是死亡的一大主因，單是美國每年便有逾35萬個心臟驟停病例。研究顯示，醫療機構以外發病的心臟驟停患者，僅10%能夠存活。