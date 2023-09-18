女性危險啲？ 路人CPR急救男性多於女性 加拿大研究找出2個原因

加拿大一項周日(17日)公布的研究發現，公眾場所遇到心臟驟停病例時，路人替女性患者施以心肺復甦(CPR)的可能性低於男性患者，導致更多女性因心臟驟停死亡。
加拿大多位醫生上周在西班牙一場醫學會議發表一項未經同儕審查的研究報告，而這項研究旨在了解路人替男性和女性施行CPR急救時有何不同。團隊分析2005至2015年間，美國和加拿大近4萬項、醫療機構以外的心臟驟停病例紀錄，結果顯示有54%患者獲得路人施行CPR急救。
增加女性心臟驟停死亡率
若在諸如街上的公眾場所出現心臟驟停情況，男女患者獲路人施以CPR急救的比例分別是68%和61%，男患者的比例高於女性。參與研究的蒙特利爾聖心醫院急症室醫生庫爾諾耶(Alexis Cournoyer)指出，獲得CPR急救的可能性較低，「增加女性心臟驟停後的死亡率，這是毫無疑問的」。
美國心臟學會表示，心臟驟停是死亡的一大主因，單是美國每年便有逾35萬個心臟驟停病例。研究顯示，醫療機構以外發病的心臟驟停患者，僅10%能夠存活。
為何男女有別？
研究員試圖找出路人施行CPR急救時男女有別的原因。庫爾諾耶表示，有一派學說認為路人可能對未經同意下在公眾場所觸摸女性胸部感到不自在。另一可能性則與「辨識障礙」有關，就是心臟驟停往往被認為只發生在男性身上，女性患者發病時因而較難被辨識。
上月在《刺針數碼健康》(The Lancet Digital Health)發表的一項研究顯示，心臟驟停之前，男性患者較可能出現胸痛，一個常被媒體引述的症狀，而女性患者則較可能出現呼吸急促症狀。
胸痛常被描述為心臟驟停的主要症狀，路人若發現男性患者出現胸痛，會更傾向判斷他可能心臟驟停而對他施行CPR，反之若女性出呼吸急促症狀，路人可能不會認為她是心臟驟停，而錯過CPR的黃金拯救機會。