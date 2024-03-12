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國際
2024-03-12 12:09:00

女性雕像遠少於男性或神獸　丹麥擲5700萬矯正失衡

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女性雕像遠少於男性或神獸，丹麥擲5700萬矯正失衡。(網上圖片)

女性雕像遠少於男性或神獸，丹麥擲5700萬矯正失衡。(網上圖片)

丹麥的雕像也要平權？丹麥全國各地各種雕像中，女性雕像所佔比例遠低於男性雕像，在首都哥本哈根，女性雕像甚至比動物雕像還少，有見及此，丹麥政府宣布，斥資5,000萬丹麥克朗(折合約5,700萬港元)增設更多女性雕像，以矯正失衡情況。

根據丹麥政府的數據，全國各城市321座雕像、半身像中，只有31座是女性塑像；哥本哈根的101座雕像中更只有5座是女性，即使動物也有26座，男性則有70座。文化部長Jakob Engel-Schmidt上周四(7)表示：「這些數字已經不言自明，在哥本哈根，神話傳說的動物雕像比女性的還多，這真是瘋狂。」育有3個月大女兒的他指出，哥本哈根大多數的雕像都是男人、馬、神話動物，這讓他擔心後代會以為丹麥是全由男性建立的，「下一代真的要在這種印象下成長嗎？尤其是考慮到社會中有多少關鍵成就，是因為女性而達到」。他宣布，政府將成立一個由專家組成的委員會，提出丹麥史上被忽略的重要女性名單，並投入5,000萬丹麥克朗為這些女性塑像表彰，來矯正這種失衡現象。

文化部長建議考慮先設以下3女性雕像。(網上圖片)

文化部長建議考慮先設以下3女性雕像。(網上圖片)

文化部長建議考慮先設以下3女性雕像

丹麥最新設立的女性雕像，是紀念1943年逝世的演員貝Betty Nansen，以及去年以105歲高齡辭世的新聞工作者Lise Nørgaard，分別矗立於哥本哈根和羅斯基勒。Jakob Engel-Schmidt認為，接下來可立像的女性包括：1900年代初期打造全國糕點事業版圖的烘焙師Karen Volf、以及丹麥首位女醫生Nielsine Nielsen、首位女大使Bodil Begtrup。他說：「這3名女性的歷史地位一直都被忽視」。

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