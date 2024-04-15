女政客與和尚出軌被丈夫拍片踢爆 揭開床單竟然是養子

泰國一名45歲女政客，最近被丈夫抓姦在床，對象竟是兩人收養的24歲養子。這名養子還是一名和尚，被拍到與女方兩人一絲不掛躺在床上，竟辯稱只是蓋棉被純聊天。

泰國一名45歲女政客，最近被丈夫抓姦在床，對象竟是兩人收養的24歲養子。這名養子還是一名和尚

在這段33秒影片當中，丈夫衝進一間房間後，拍到蕎伊瓦珂坐在床上，身旁的棉被中卻鼓起，顯然有人躲在被子中。丈夫盛怒掀起被子，拍到她與和尚養子帕瑪哈（Phra Maha）一絲不掛躺在床上。丈夫怒罵，「你們兩個很幸福嗎？」

據多家媒體綜合報導，泰國民主黨45歲女政客蕎伊瓦珂（Prapaporn Choeiwadkoh）驚傳被丈夫抓姦，而直擊影片在各大網站上流傳。

捉姦在床還辯解:只是在聊天

對此，蕎伊瓦珂解釋，當時她跟帕瑪哈沒發生關係，他們兩個只是在聊天，聊完就去洗澡了。

據了解，當初丈夫是在妻子的極力說服下，才決定收養帕瑪哈，結果兩人時常單獨待在房間內，甚至還會將房門鎖上；妻子每次都辯稱，是因為正在祈福，不想被人打擾才鎖門。

結果丈夫逐漸發現，妻子失聯的情況越來越嚴重，還會在大半夜跑到廟裡，最後朋友告訴他，其實帕瑪哈趁他出差時一直和妻子住在一起。

而這次，他特地從曼谷開車5.5小時去素可泰（Sukhothai）抓姦，沒想到果真看到最不想看到的一幕。