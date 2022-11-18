女教師後腦被刺10刀 身上多處瘀傷 法醫卻判為自殺 家屬誓討公道

美國費城27歲女教師格林伯格(Ellen Greenberg)11年前被發現陳屍寓所，全身多處瘀傷，且有20處刀傷，其中10處在後腦，疑遭刺斃，惟法醫辦公室當時一名病理學家卻判定為自殺。家屬10多年來設法推翻這結論，並對費城市當局及該名病理學家提出民事訴訟。案件本周在上訴法庭審理，若家屬勝訴，便可望重啟調查。

法醫與警方「溝通」後改結論

家屬在入稟狀中指出，當時負責此案的病理學家奧斯本(Dr. Marlon Osbourne)根據格林伯格傷勢判定，案件屬他殺，但此結論被警方公開質疑，奧斯本與警方溝通後，把結論改為自殺。死者家屬的代表律師Joe Podraza指出，格林伯格至少有兩處刀傷，是她心臟停頓後造成的。

「霍士新聞」報道，多名審視此案的專家都不認同奧斯本的結論。其中，費城地方檢察廳前檢察官Guy D’Andrea列出數項疑點。首先，格林伯格頭頂有一處傷口，被發現時是直挺坐著，但血液卻「斜斜地」從臉龐流下，顯示身體曾被移動。此外，她身上多處瘀傷的癒合階段並不相同，是新舊傷痕。再者，戈德堡報警時稱，他回家後要破壞門鎖才可入屋，但現場照片顯示，門鎖完好無缺。