女教師救蝙蝠 遭咬一口不以為意 終死於瘋狗症 死前似患感冒｜狂犬病

美國一名60歲美術科女教師，準備上堂時忽見課室有一隻蝙蝠躺著，她不忍傷害牠，小心翼翼把牠送回室外，但期間被蝙蝠咬了一小口。她萬萬沒想過這一小口會令她染上狂犬病(瘋狗症)，奪去她性命。

狂犬病(瘋狗症)｜女教師照常上課 現感冒徵狀

事發在10月14日，住在加州、任職於Byrant Middle Schoo的女教師Leah Seneng被蝙蝠咬了一口後，照常上課。後來她開始出現「類似感冒的徵狀」，至11月18日病情急轉直下。

據報當日Seneng仍然抗拒去醫院，但女兒堅持駕車送她去急症室。Seneng很快便被驗出患上瘋狗症，翌日已須接受人工昏迷。她的一名朋友受訪稱，Seneng起初只能靠用力握手及眼部動作跟外界溝通，而其病情迅速轉壞，看到她全身插著喉管及接駁著機器，令人非常難過及驚慌。最終Seneng在人工昏迷4天後死亡。