女教師救蝙蝠 遭咬一口不以為意 終死於瘋狗症 死前似患感冒｜狂犬病

美國一名60歲美術科女教師，準備上堂時忽見課室有一隻蝙蝠躺著，她不忍傷害牠，小心翼翼把牠送回室外，但期間被蝙蝠咬了一小口。她萬萬沒想過這一小口會令她染上狂犬病(瘋狗症)，奪去她性命。
狂犬病(瘋狗症)｜女教師照常上課 現感冒徵狀
事發在10月14日，住在加州、任職於Byrant Middle Schoo的女教師Leah Seneng被蝙蝠咬了一口後，照常上課。後來她開始出現「類似感冒的徵狀」，至11月18日病情急轉直下。
據報當日Seneng仍然抗拒去醫院，但女兒堅持駕車送她去急症室。Seneng很快便被驗出患上瘋狗症，翌日已須接受人工昏迷。她的一名朋友受訪稱，Seneng起初只能靠用力握手及眼部動作跟外界溝通，而其病情迅速轉壞，看到她全身插著喉管及接駁著機器，令人非常難過及驚慌。最終Seneng在人工昏迷4天後死亡。
狂犬病(瘋狗症)｜蝙蝠含多種病毒如「病毒儲存庫」
蝙蝠身上含有多種病毒，猶如「病毒儲存庫」，包括冠狀病毒、漢他病毒、亨尼巴病毒、狂犬病(瘋狗症)病毒及伊波拉病毒等。
狂犬病(瘋狗症)傳染途徑｜被受感染動物咬傷或抓傷 或傷口被舐
狂犬病(瘋狗症)是一種由過濾性病毒引起的急性中樞神經系統傳染病，可影響哺乳類動物，例如狗、貓、狐類、蝙蝠和人類。當人類被受感染動物咬傷或抓傷，或傷口被舐後，動物唾液內的病毒經傷口侵入人體，沿神經傳播到脊髓和腦部，引起發炎。
狂犬病(瘋狗症)病徵｜初期病徵跟感冒相似
狂犬病(瘋狗症)潛伏期通常是2至3個月，但亦有可能短至1星期以內、長至逾1年。瘋狗症初期病徵跟流感，例如疲倦、發燒或頭痛，可能持續數天；受傷部位附近可能有麻痺或刺痛。數天後，患者會出現焦慮、神志不清、咽喉肌肉痙攣、癱瘓、昏迷，繼而死亡。
狂犬病(瘋狗症)治療｜無針對性治療方法 盡速打針可預防
目前未有針對狂犬病(瘋狗症)的治療方法，患者一般會於病徵出現後死亡，但在暴露於病毒之前、暴露於病毒後立即接種疫苗，可預防人類瘋狗症出現。
一旦被動物咬傷或抓傷，應採取以下預防措施，包括盡快用梘液和清水徹底清洗傷口；通過肌肉或皮內注射，及時接種有效的狂犬病(瘋狗症)疫苗；市民被動物咬傷或抓傷後，應前往附近的急症室接受治療。