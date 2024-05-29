女教師涉出軌17歲學生　 遭判有期徒刑20年

美國一名已婚女教師黑爾（Heather Hare）出軌，和17歲的男學生發生性行為30次，被判性侵罪。這名女教師也被聯邦法院判處監禁13年；薩琳巡迴法院則判處她20年有期徒刑。
據了解，住在阿肯色州的已婚女教師黑爾（Heather Hare）現年33歲，是布萊恩特高中（Bryant High School）的家政科老師。當受害者還在高三的時候，黑爾將自己的電話號碼、Instagram及Snapchat等通訊軟體告知受害者，並提供「一對一諮詢」，她甚至大膽地跟受害者說她夢到兩人發生性行為，並且在現實生活中也誘惑該名學生發生性行為。
據了解，黑爾與這名受害者發生至少30次性行為，不管是黑爾家中、車內、教室還是停車場，都有兩人「連結的證據」。而且黑爾有次帶著受害者和4名學生到華盛頓考校外考察，跟受害者再發生關係，事前表明「不用擔心被發現」。
這單出軌醜聞在2023年4月才被揭發，黑爾（Heather Hare）先後被聯邦法院和薩琳巡迴法院承認一項跨州旅行強迫進行性活動、運送未成年人意圖意圖從事犯罪性活動罪，還有兩項一級性侵指控。最後，黑爾被聯邦法院判處監禁13年；薩琳巡迴法院則判處20年有期徒刑。
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