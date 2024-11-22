女星搭飛機戴頭套非為時尚　真相曝光遭網民鬧爆(有片)

美國45歲女演員Jenny Mollen日前搭機時，戴著特殊塑膠袋罩住頭，奇怪造型引發議論，還有人以為是最新時尚，詎料她隨後表示，原來她感染了頭蝨，更指頭皮已發痕2個星期，隨即被大批網民鬧爆無公德。

綜合報道，Jenny於上月底搭乘由洛杉磯飛往紐約的航班，在Instagram(IG)發布身處機艙的片段，只見她戴著超大墨鏡，頭髮上套著塑膠袋，但又不是將所有頭髮包裹在袋裡，造型相當奇特。她在影片中坦承：「各位還記得上周我提過自己的頭很癢、我以為是停經前期症候群症狀嗎？猜猜怎麼了？我長了該死的蝨子。」她邊笑邊說，她知道是被誰傳染，但不想公布名字，並指自己從未感染過頭蝨，不知道該怎麼做，且周遭的人都很怕她。