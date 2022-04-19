女歌手唱住食芒果糯米飯掀文化認同熱潮 泰國擬申請列非物質文化遺產

泰國女歌手在美國音樂節舞台上大吃芒果糯米飯，掀起泰國人的文化認同熱潮，曼谷各處攤檔大排長龍，政府準備向聯合國教科文組織(UNESCO)申請將芒果糯米飯列入非物質文化遺產。

藝名Milli的泰國饒舌歌手Danupha Khanatheerakul本月17日在美國加州科切拉谷音樂藝術節(Coachella Valley Music and Arts Festival)表演時，在舞台上大啖大啖食泰國著名甜點芒果糯米飯，令泰國人譁然。

19歲的Milli以英泰文rap，大唱「我不騎大象」打破外界對泰國的刻板印象，另一段歌詞「國家好，人民好，食物超正，但政府酸掉了」則暗諷政治，在社交網瘋傳。

雖然Milli的歌詞暗諷時政，但這次表演引發芒果糯米飯熱潮，獲總理巴育肯定。《曼谷郵報》報道，巴育周一被記者問及此事時表示，文化部將向UNESCO提案，把芒果糯米飯列入泰國的非物質文化遺產。巴育指，泰國利用軟實力很重要，泰國有很多資源可以用在國際宣傳上。