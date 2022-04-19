女歌手唱住食芒果糯米飯掀文化認同熱潮 泰國擬申請列非物質文化遺產

泰國女歌手在美國音樂節舞台上大吃芒果糯米飯，掀起泰國人的文化認同熱潮，曼谷各處攤檔大排長龍，政府準備向聯合國教科文組織(UNESCO)申請將芒果糯米飯列入非物質文化遺產。
藝名Milli的泰國饒舌歌手Danupha Khanatheerakul本月17日在美國加州科切拉谷音樂藝術節(Coachella Valley Music and Arts Festival)表演時，在舞台上大啖大啖食泰國著名甜點芒果糯米飯，令泰國人譁然。
19歲的Milli以英泰文rap，大唱「我不騎大象」打破外界對泰國的刻板印象，另一段歌詞「國家好，人民好，食物超正，但政府酸掉了」則暗諷政治，在社交網瘋傳。
雖然Milli的歌詞暗諷時政，但這次表演引發芒果糯米飯熱潮，獲總理巴育肯定。《曼谷郵報》報道，巴育周一被記者問及此事時表示，文化部將向UNESCO提案，把芒果糯米飯列入泰國的非物質文化遺產。巴育指，泰國利用軟實力很重要，泰國有很多資源可以用在國際宣傳上。
帶動芒果漲價
泰國芒果種植協會會長Manop Kaeowongnukun表示，以水仙芒為例，一般是每公斤20至40泰銖，現在漲到每公斤110泰銖，這股芒果糯米熱潮可以帶來更多消費，帶動芒果漲價。
外賣平台經營者Line Man指，在Milli的新聞之後，芒果糯米訂單比之前增加了3.5倍。曼谷各處芒果糯米攤檔大排長龍，擠滿民眾。
目前泰國有泰式按摩、箜劇(Khon Dance)以及諾拉舞(Nora Dance)列為聯合國非物質文化遺產，泰國政府正爭取把冬蔭功(Tom Yum Kung)一併列入。
不只Milli，本名Lalisa Manoban的南韓人氣女團BLACKPINK的泰國成員LISA，近日也在泰國掀起文化認同熱潮。
LISA去年9月首次推出個人單曲，凸顯她的泰國人身份。來自泰國東北部武里南府(Buriram)的LISA，在單曲MV中身穿傳統泰國服飾、戴傳統頭飾，在仿武里南府著名的歷史遺跡帕農藍神廟(Phanom Rung Historical Park)的建築物前熱舞，觸發一波泰國人探尋傳統文化的熱潮。