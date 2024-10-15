女歌手驚曝舌癌三期 須割三分一舌「因蛀牙搞成咁」

蛀牙可能會導致舌癌！南韓一名42歲女歌手因蛀牙而患上舌癌，須切除三分一舌頭保命，影響唱歌發音，她透露患舌癌的原因，與蛀牙有關。
42歲的女歌手鄭美愛於2021年底突然宣布暫停演藝工作，原來她於同年12月罹患舌癌第三期。她近日在電視節目中講述患癌前後經歷，指2021年因嘴巴持續發炎了幾個月而求醫，沒料竟被驗出舌癌。
舌癌成因｜出現白斑 持續發炎出血 舌顎痛楚
鄭美愛透露她當時嘴巴發炎的原因，是因為蛀牙，指因腐爛不平的蛭牙，經常磨到舌頭，導致舌頭不斷因擦傷而發炎，久而久之演變成舌癌。
她表示切除了三分一舌頭後，日常吞嚥食物也變得很困難，而且臉型變得不對稱，更影響她發音，如今也很擔心癌症會隨時復發。
舌癌成因｜煙酒檳榔 舌頭反覆損傷 感染HPV 會增加風險
舌癌成因一般於吸煙及喝酒有關，在台灣則較常見於有咀嚼檳榔習慣人士身上。舌頭的反覆損傷和發炎，以及感染HPV病毒，亦會增加患舌癌風險。保持健康的飲食習慣及理想體重、減少進食辛辣食物、進行安全性行為預防HPV病毒等，有助預防舌癌；而定期的牙齒檢查亦可由牙醫及早發現口腔內不正常情況。
舌癌病徵｜出現白斑 持續發炎出血 舌顎痛楚
舌癌病徵包括舌頭上出現紅或白色斑塊，而且不會消失，亦可能有持續喉痛、持續生飛滋、出血等徵狀；患者亦可能會感到舌頭及顎骨痛楚及活動受影響，甚至說話困難等問題。舌癌早期的治癒率高達90%，晚期則降至10%至20%，若舌頭潰瘍數周未愈，應盡快求醫。