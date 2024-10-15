女歌手驚曝舌癌三期 須割三分一舌「因蛀牙搞成咁」

蛀牙可能會導致舌癌！南韓一名42歲女歌手因蛀牙而患上舌癌，須切除三分一舌頭保命，影響唱歌發音，她透露患舌癌的原因，與蛀牙有關。

42歲的女歌手鄭美愛於2021年底突然宣布暫停演藝工作，原來她於同年12月罹患舌癌第三期。她近日在電視節目中講述患癌前後經歷，指2021年因嘴巴持續發炎了幾個月而求醫，沒料竟被驗出舌癌。

舌癌成因｜出現白斑 持續發炎出血 舌顎痛楚

鄭美愛透露她當時嘴巴發炎的原因，是因為蛀牙，指因腐爛不平的蛭牙，經常磨到舌頭，導致舌頭不斷因擦傷而發炎，久而久之演變成舌癌。