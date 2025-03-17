日本資深漫畫家楠桂(原名：大橋真弓)，與同是漫畫家的「大橋薰」是雙胞胎姊妹，她出道40多年，代表作品包括《八神君的家庭事件》、《鬼切丸》等等。近日，她無預警在社群平台爆料，丈夫出軌超過10年，老公的同學們還幫忙隱瞞，讓她相當痛心。不過，她也強調，自己已經離婚，並打算把這段經歷畫成漫畫出版。
指老公與國中時期的前女友有10多年不正當關係
楠桂在本月11日於社交平台X突然發文指，老公與他國中時期的前女友有著10多年的不正當關係，小三還曾與另一位男子奉子成婚。楠桂接著表示，更誇張的是，老公趁著新冠期間偷偷與小三同居，一大群同學更幫忙隱瞞、製造不在場證明，像是「團體戰不倫」一樣，讓她直到3年前才發現。
隔天（12日），楠桂再次更新近況，透露自己已經與前夫離婚，也坦言她曾經深愛過對方、想一輩子陪伴對方，也考慮要原諒前夫，但她突然覺得無法接受，更想過殺掉對方，甚至尋死。同日更貼出一張裝有兩個大箱酒的相片，指「前夫一早回家收拾行裝，把酒都清空出來」。楠桂其後透露，當其前夫搬出情婦的屋時，情婦生氣地把他的名貴酒類都倒去，楠桂指，他們可能為防止事件重演而搬走所有酒，並幽默地說：「我才不會做這麼浪費的事」。
前夫被爆曾要求妻子姊姊斷絕聯繫
楠桂的雙胞胎姊姊轉推楠桂的帖文，心疼寫下「妹妹流著血淚，3年來試圖原諒對方，當事情被曝光時，唯一痛罵那個男人是垃圾的，只有我。」她提及，爸爸已經去世，媽媽有失智症，居於安養機構，而她是楠桂唯一的親人，妹妹前夫卻要求她斷絕所有聯繫，理由是「你又不是我們的父母，不要插手夫妻間的問題」，這讓她傻眼直呼「他只是為了讓妹妹孤立無援，這是我討厭那個男人的原因之一」。