日本資深漫畫家楠桂(原名：大橋真弓)，與同是漫畫家的「大橋薰」是雙胞胎姊妹，她出道40多年，代表作品包括《八神君的家庭事件》、《鬼切丸》等等。近日，她無預警在社群平台爆料，丈夫出軌超過10年，老公的同學們還幫忙隱瞞，讓她相當痛心。不過，她也強調，自己已經離婚，並打算把這段經歷畫成漫畫出版。

指老公與國中時期的前女友有10多年不正當關係

楠桂在本月11日於社交平台X突然發文指，老公與他國中時期的前女友有著10多年的不正當關係，小三還曾與另一位男子奉子成婚。楠桂接著表示，更誇張的是，老公趁著新冠期間偷偷與小三同居，一大群同學更幫忙隱瞞、製造不在場證明，像是「團體戰不倫」一樣，讓她直到3年前才發現。