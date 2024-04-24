女病人搵女醫生效果更佳？ 日本研究︰死亡率及再入院率較低

您有想過看病找男醫生或女醫生，效果可能會有差別嗎？日本東京大學一項最新研究發現，女患者接受女醫生治療更為有利，死亡率及再入院率均低於由男醫生治療的情況。團隊推測或許是因為大家同為女性，患者能無顧忌講述自身症狀。 研究對象皆65歲或以上 年輕人未見差異 該份研究報告於周二(23日)發表在《內科醫學年鑑》，由日本東京大學聯同美國哈佛醫學院所做，分析了美國聯邦醫療保險於2016到2019年間，近80萬名住院病人的數據，其中45.8萬為女性，31.8萬為男性，年齡皆在65歲或以上，得出他們入院之日起30天的死亡率和出院後30天的再入院率概況。

結果顯示，女性病患在女醫生的治療下死亡率為8.15%，而在男醫生的治療下死亡率為8.38%。再入院率方面，在女性病人中，女醫生的治療下再入院率為15.51%，而在男醫生的治療下再入院率為16.01%。對於男性病患而言，醫生的性別幾乎對死亡或再入院率都沒有顯著影響。另外，在女醫生治療的男性和女性患者中，女性患者的死亡率和再入院率均低於男性患者。惟研究表明該差異對年輕人的效果不大。 同為女性 溝通敏感病情更深入 研究人員認為可能有幾種原因：男醫生可能會低估女病人的病情嚴重程度，例如淡化女性的疼痛程度、腸胃問題和心血管癥狀等，造成延醫或治療不夠全面。