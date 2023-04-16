女登山家挑戰與世隔絕 地下70米洞穴獨居500日 創極限紀錄(有片)

西班牙一名女登山家為實驗人體極限，挑戰「與世隔絕」，住在地下70米深洞穴長達500天，上周五(14日)返回地面。她在洞裡獨自度過2次生日，讀完60本書，表示「不想出來」。 路透社等媒體報道，50歲的弗拉米尼(Beatriz Flamini)從西班牙南部莫特里爾(Motril)附近一個洞穴爬出來時，面帶微笑，戴著太陽眼鏡適應日光，並擁抱前來迎接她的家人。她進洞穴時為48歲。 不知俄烏戰爭 弗拉米尼在2021年11月21日展開挑戰，當時全全球仍與新冠肺炎疫情搏鬥，西班牙還未解除口罩令。她也不知道俄烏戰爭爆發及英國女王伊利沙伯二世逝世這些新聞事件。 弗拉米尼參與的實驗，由一群研究人類心理與生理時鐘的科學家監督，包括心理學家、研究人員、洞穴專家及體能教練，是為了探知與世隔絕和迷失定位，會如何影響人的時間感、大腦運作模式和睡眠。

打破待在洞穴最久世界紀錄 支援團隊表示，弗拉米尼打破了待在洞穴最久的世界紀錄。根據健力士世界紀錄官網，獲得認證的「史上困在地下存活最久紀錄」，是2010年有33名智利及玻利維亞礦工在地下688米處受困了69天。 弗拉米尼出洞後受訪表示：「我有一年半時間沒跟任何人說話，只跟自己說話……不知道世界發生了甚麼事……對我而言，現在還是2021年11月21日。」 洞穴生活將製成紀錄片 弗拉米尼住在洞穴期間，支援團隊只會在洞穴中的交換點留下食物，但不與她接觸。她在洞裡用人工照明閱讀、畫畫、做運動和織毛帽，共喝了1,000公升的水。她還帶了2部GoPro攝影機到洞裡紀錄生活，內容將由西班牙公司Dokumalia製作成一部紀錄片。

被迫離開洞穴一周 挑戰期間，她只有一次被迫離開洞穴一星期，因為當時在洞裡供她在緊急情況時聯絡外界的一個網絡路由器故障，而修理期間，她也把自己封閉在一個帳篷裡。 負責弗拉米尼安全的安達魯西亞洞穴學協會(Andalusian Federation of Speleology)成員雷耶斯(David Reyes)表示：「以往有過許多類似的挑戰，但沒有一次是根據這次所有的規則。獨自一人且完全孤立，不與外界接觸，沒有自然光，沒有時間指標。」 表明不願離開 被問到曾否想過要按下恐慌警報或離開洞穴，弗拉米尼答道：「從來沒有。事實上我沒想要出來……當他們進來找我時，我正在睡覺。我以為發生了甚麼事。我說：『已經結束了嗎？不會吧！我還沒讀完我的書。』」 她說，有困難的時候，例如有蒼蠅入侵；也有「美好時光」，「如果這是你的夢想，而你正在實踐它，有甚麼好難過的？」