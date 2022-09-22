女碩士生浴室偷拍多名女同學發給男友 引爆示威 傳有學生自殺

印度近日發生一宗轟動全國的社會新聞，一名女大學生被指在校內偷拍逾60名女學生洗澡，並把短片傳給男友。學生對校方處事不當，憤而示威，令大學停課一星期，更傳聞有女學生情緒受困擾自殺，事件令輿論譁然。校方一度聲稱，沒有在涉事女學生手機發現片段，但學生認為有人欲隱瞞事件。據報涉事女碩士生向警方供稱，是在男友的朋友脅迫下犯案。

多間印度傳媒及英國廣播公司(BBC)等報道，事發在位於旁遮普邦的私立昌迪加爾大學(Chandigarh University)。近日校內及網上有消息指，一名修讀工商管理碩士的女學生在校內宿舍浴室偷拍女同學。校內上周六起一連兩日爆發大規模示威，令舉國關注。有報道指，被偷拍的女學生超過60人，對於有關片段有否在網上流傳，不同報道說法各異。

偷拍案｜印度女碩士生宿舍偷拍60女生 稱受脅迫

該校5名女學生接受BBC訪問，其中一名女學生Shikha稱，上周六晚在校園內看見朋友及其他學生狂奔，狀甚驚慌，說有女學生因為被偷拍的片段被擺上網而自殺。Shikha稱，她們當晚看到校內陷入前所未有的混亂，不少女學生們在尖叫，聚集人數愈來愈多。

事件亦成為網上熱話，有網上消息稱多名學生因被偷拍而自殺，網上並流傳一名不知名女生被送上救護車的片段，但警方澄清該名女學生是因驚恐症發作送院，並非自殺。

網上其後流傳片段，可見疑似涉事女碩士生承認偷拍。該名疑似女碩士生被另外6名女子包圍，質問她為何偷拍，「女碩士生」說是遭一名男子脅迫，6女於是向舍監報告事件，並跟涉事女碩士生說︰「如果有人迫你，告訴我們，我們會對他採取行動」。

據報涉案女碩士生的23歲男友，以及一名31歲男友人，已被警方拘捕。警方起初表示，只在各人手機內找到涉事女碩士生自己的片段，其後查出尚有另一條片，攝於宿舍浴室，不涉裸露，片中女子身份未明。涉案女碩士生供稱，是被男友的友人恐嚇，要求提供自己及其他女學生的露骨片段，據報女碩士生向男友發送了15段自己的露骨片段。至於涉案其他女學生的片段是否已被刪除，當地警方截至周三仍在調查並嘗試復原中。