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國際
2023-10-16 13:22:00

女童將黑熊當狗狗扭計要摸把母親嚇壞　網民錯重點：好固執(有片)

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女童將黑熊當狗狗扭計要摸把母親嚇壞，網民錯重點：好固執。(X)

女童將黑熊當狗狗扭計要摸把母親嚇壞，網民錯重點：好固執。(X)

在美國部分地區有黑熊出沒是很常見的事情，但民眾不應接觸野生動物。美國德州一名小女孩在家門外看到一隻黑色「狗狗」，嚷著要去摸摸，被媽媽瘋狂阻止，原來那並不是普通的狗狗，而是一隻黑熊。

有網民分享一段影片，美國德州一個小女孩在家門外看到一隻還未成年的小黑熊，好奇地靠過去，還問媽媽「我可以摸摸那隻狗嗎？」，媽媽被嚇一跳，趕緊抓住女孩的手臂將她拉回來，連說「不不不」。但小女孩未知危險，揮舞著手繼續問媽媽可不可以摸，媽媽更堅定的說「不可以！」，女孩如「跳帶」般重複詢問，中間媽媽一度想解釋，卻被愈來愈激動「扭計」的女兒打斷。

美國德州一個小女孩在家門外看到一隻還沒成年的小黑熊，好奇地靠過去。(X) 女孩問媽媽「我可以摸摸那隻狗嗎？」，把媽媽嚇一跳趕緊抓住她的手臂將她拉回來。(X) 女孩如「跳帶」般重複詢問。(X) 媽媽一度想解釋卻被愈來愈激動「扭計」的女兒打斷。(X)

女孩重複詢問　網民笑翻：好固執

有不少網民看過影片後都替小女孩安全感到擔心，催促其家人「快跟孩子解釋那不是狗」，亦有網民笑指「女孩語氣好可愛」、「她(女孩)好固執啊」、「好笑程度：把熊認成狗：10％，音調音量不斷升高：100％」。

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