女童搭飛機爬上餐枱狂跳 網民眼火爆鬧爆家長︰飛機應設「兒童禁區」(有片)

「生仔要考牌系列」又增添一宗事例，一段拍於飛機上、關於一位女童在餐枱上狂跳的短片，流傳了大半年仍令無數網民眼火爆，有人要求在飛機上增設「兒童禁區」(child-free section)。

該段約長9秒可見一名女童把客機椅背的餐枱，當成彈床般狂跳，跳得坐在前面座位的男士不斷搖晃，女童之後轉身似跟媽媽開心說話。片段於去年11月出現外國版連登Reddit出現時，已令無數網民憤怒，有逾2,000人留言大罵，當時有人直指片段是「最有效的避孕廣告」，意指看到細路有這樣的行為會嚇到「唔敢生」；另有人批評「瘋子家長最喜歡說︰細路係咁㗎啦。」