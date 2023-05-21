熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2023-05-21 21:15:47

女童搭飛機爬上餐枱狂跳 網民眼火爆鬧爆家長︰飛機應設「兒童禁區」(有片)

分享：
女童在餐枱上狂跳，為前方的男士提供「按摩椅」般的震動感受。(互聯網)

女童在餐枱上狂跳，為前方的男士提供「按摩椅」般的震動感受。(互聯網)

「生仔要考牌系列」又增添一宗事例，一段拍於飛機上、關於一位女童在餐枱上狂跳的短片，流傳了大半年仍令無數網民眼火爆，有人要求在飛機上增設「兒童禁區」(child-free section)。

該段約長9秒可見一名女童把客機椅背的餐枱，當成彈床般狂跳，跳得坐在前面座位的男士不斷搖晃，女童之後轉身似跟媽媽開心說話。片段於去年11月出現外國版連登Reddit出現時，已令無數網民憤怒，有逾2,000人留言大罵，當時有人直指片段是「最有效的避孕廣告」，意指看到細路有這樣的行為會嚇到「唔敢生」；另有人批評「瘋子家長最喜歡說︰細路係咁㗎啦。」

女童跳完一輪後，轉身跟母親開心聊天。(互聯網)

女童跳完一輪後，轉身跟母親開心聊天。(互聯網)

生仔要考牌｜網民嬲爆︰應囚禁失職的家長

片段近日獲英國傳媒報道，再次激起數以百計網民新一輪怒火。有人狠批「爬上餐枱絕不OK，別人還要用餐」，另有人指餐枱不足以承受整個小孩體重。有狠心網民揚言，「若我是前方的乘客，會把椅子躺後」，令女童墮下。

有人嬲到認為不負責任的家長應當坐監，「如今不懂得控制子女的家長愈來愈多……這些家長甚麼也賴別人，賴老師、賴學校，他們是你的孩子，應該是你自己去教育。囚禁失職的家長吧。」

有人則提議在機上設立「禁兒童區」，兒童不得入座，不少和議說「我願意加錢乘搭」，有人甚至建設開設「禁止兒童航空公司」，認為會大賺。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受