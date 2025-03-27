女籃球隊無緣奪冠　教練老羞成怒扯球員馬尾大罵(有片)

美國紐約州於上周五(21日)舉辦高中籃球冠軍賽，其中一方在落敗無緣奪冠，球員在失落的同時，其中一名球員還遭八旬資深教練拉扯馬尾大罵，如此粗暴失格的舉動被人拍下放在網上，引起關注，該名教練事後被校方立即解僱。

綜合報道，事件發生在北維爾高中(Northville High School) 女子籃球隊以37比43輸給拉法葉維爾(Lafayetteville)後，比賽結束時，隊史得分紀錄保持Hailey Monroe因落敗站在場邊激動落淚。網上影片顯示，該隊的81歲資深教練Jim Zullo懷疑因輸波老羞成怒，突然上前一手扯了Hailey的馬尾，並對她大聲吼叫。另一隊員Ahmya Tompkins立即介入，並與Jim理倫繼而發生口角。