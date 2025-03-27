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國際
2025-03-27 15:10:00

女籃球隊無緣奪冠　教練老羞成怒扯球員馬尾大罵(有片)

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女籃球隊無緣奪冠，教練老羞成怒扯球員馬尾大罵。(X)

女籃球隊無緣奪冠，教練老羞成怒扯球員馬尾大罵。(X)

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美國紐約州於上周五(21)舉辦高中籃球冠軍賽，其中一方在落敗無緣奪冠，球員在失落的同時，其中一名球員還遭八旬資深教練拉扯馬尾大罵，如此粗暴失格的舉動被人拍下放在網上，引起關注，該名教練事後被校方立即解僱。

綜合報道，事件發生在北維爾高中(Northville High School) 女子籃球隊以3743輸給拉法葉維爾(Lafayetteville)後，比賽結束時，隊史得分紀錄保持Hailey Monroe因落敗站在場邊激動落淚。網上影片顯示，該隊的81歲資深教練Jim Zullo懷疑因輸波老羞成怒，突然上前一手扯了Hailey的馬尾，並對她大聲吼叫。另一隊員Ahmya Tompkins立即介入，並與Jim理倫繼而發生口角。

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隊史得分紀錄保持Hailey Monroe因落敗站在場邊激動落淚。(X) 81歲資深教練Jim Zullo懷疑因輸波老羞成怒，突然上前一手扯了Hailey的馬尾。(X) 81歲資深教練Jim Zullo懷疑因輸波老羞成怒，突然上前一手扯了Hailey的馬尾。(X) 另一隊員Ahmya Tompkins立即介入，並與Jim發生言語衝突。(X) 另一隊員Ahmya Tompkins立即介入，並與Jim發生言語衝突。(X)

教練公開道歉 對自己的衝動與失控感到抱欺

影片曝光後事件引發廣泛關注，許多網民、球迷與家長對Jim的行為表達不滿，同時讚揚Ahmya挺身而出保護隊友的正義感。北維爾高中於事後發表聲明，強調「對教練的專業精神與學生運動員的尊重抱持最高標準」，並決定終止Jim的教練職務。Jim亦發表道歉聲明，坦承「作為一名教練，無論情況如何，都不該對球員動手」，為自己的衝動與失控感到抱欺，並向球員、家人、球隊及社區表達歉意。他最後指，自己在過去兩年執教北維爾高中女子籃球隊的經歷是寶貴的回憶，對球員們過去的努力與成就感到驕傲，並祝福每位學生未來一切順利。

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