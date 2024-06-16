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國際
2024-06-16 22:51:42

女網紅無視禁令擅闖意大利Barbie海灘拍照 遭罰1800歐元(有片)

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意大利布代利島上有一處如Barbie世界的夢幻「粉紅沙灘」。(互聯網)

意大利布代利島上有一處如Barbie世界的夢幻「粉紅沙灘」。(互聯網)

位於意大利薩丁島北部的布代利島(Budelli Island)上，有一處如Barbie世界的夢幻「粉紅沙灘」(Spiaggia Rosa)，因沙粒常被帶走，當地政府自1990年代起禁止遊客踏足沙灘或在海中游泳，然而居於杜拜、在IG擁有3.5萬粉絲的巴西女網紅「@Rogeriaguiadubai」卻公然犯禁。

網紅在沙灘留下足印

傳媒報道，@Rogeriaguiadubai近日到薩丁島旅遊，並在IG分享她搭船前往當地一處沙灘並在沙灘上留下足印的照片和影片。有眼利網民發現，她拍照的地點正是禁止遊客進入的布代利島「粉紅沙灘」，因此向當局舉報。

海岸衛隊介入調查

事件曝光後，@Rogeriaguiadubai立即將帳號轉為非公開，但仍撲不熄薩丁島居民的怒火，有居民要求負責管轄的拉馬達萊納群島(La Maddalena)海岸衛隊展開調查。海岸警衛隊接報後迅速查出涉案網紅，並對她罰款1,800歐元(15,036港元)，其中300歐元(2,506港元)是違反禁令的罰款，1,500歐元(12,530港元)則是因乘坐未獲得通行許可的船隻進入布代利島開罰。

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遊客可在步道上行走

報道指，涉案網紅當日向租船公司租用遊艇，但租船公司不知道她前往布代利島。此外，當地已豎立許多「禁止遊客進入」告示牌，如果遊客想近距離欣賞「粉紅沙灘」，當地政府開放給遊客在白天時段搭船到布代利島，遊客可沿著設置在沙灘後方的一條步道漫步，欣賞沙灘的獨特景致。

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