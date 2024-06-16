女網紅無視禁令擅闖意大利Barbie海灘拍照 遭罰1800歐元(有片)

位於意大利薩丁島北部的布代利島(Budelli Island)上，有一處如Barbie世界的夢幻「粉紅沙灘」(Spiaggia Rosa)，因沙粒常被帶走，當地政府自1990年代起禁止遊客踏足沙灘或在海中游泳，然而居於杜拜、在IG擁有3.5萬粉絲的巴西女網紅「@Rogeriaguiadubai」卻公然犯禁。
網紅在沙灘留下足印
傳媒報道，@Rogeriaguiadubai近日到薩丁島旅遊，並在IG分享她搭船前往當地一處沙灘並在沙灘上留下足印的照片和影片。有眼利網民發現，她拍照的地點正是禁止遊客進入的布代利島「粉紅沙灘」，因此向當局舉報。
海岸衛隊介入調查
事件曝光後，@Rogeriaguiadubai立即將帳號轉為非公開，但仍撲不熄薩丁島居民的怒火，有居民要求負責管轄的拉馬達萊納群島(La Maddalena)海岸衛隊展開調查。海岸警衛隊接報後迅速查出涉案網紅，並對她罰款1,800歐元(約15,036港元)，其中300歐元(約2,506港元)是違反禁令的罰款，1,500歐元(約12,530港元)則是因乘坐未獲得通行許可的船隻進入布代利島開罰。
遊客可在步道上行走
報道指，涉案網紅當日向租船公司租用遊艇，但租船公司不知道她前往布代利島。此外，當地已豎立許多「禁止遊客進入」告示牌，如果遊客想近距離欣賞「粉紅沙灘」，當地政府開放給遊客在白天時段搭船到布代利島，遊客可沿著設置在沙灘後方的一條步道漫步，欣賞沙灘的獨特景致。
Sbarca sulla spiaggia Rosa a Budelli e posta il video, multata un'influencer brasiliana che aveva violato il parco di La Maddalena #ANSA pic.twitter.com/zKg3wFLJ4q— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) June 13, 2024
This beach in Italy 🇮🇹 has beautiful pink sand — but if you step foot on it, the government will fine you up to $3,834#beachfun— TRAVEL Esquire 🇺🇸🇮🇹🌍✈️ (@TravelEsquire) June 21, 2023
pic.twitter.com/mP99fHpBRP