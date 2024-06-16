女網紅無視禁令擅闖意大利Barbie海灘拍照 遭罰1800歐元(有片)

位於意大利薩丁島北部的布代利島(Budelli Island)上，有一處如Barbie世界的夢幻「粉紅沙灘」(Spiaggia Rosa)，因沙粒常被帶走，當地政府自1990年代起禁止遊客踏足沙灘或在海中游泳，然而居於杜拜、在IG擁有3.5萬粉絲的巴西女網紅「@Rogeriaguiadubai」卻公然犯禁。

網紅在沙灘留下足印

傳媒報道，@Rogeriaguiadubai近日到薩丁島旅遊，並在IG分享她搭船前往當地一處沙灘並在沙灘上留下足印的照片和影片。有眼利網民發現，她拍照的地點正是禁止遊客進入的布代利島「粉紅沙灘」，因此向當局舉報。

海岸衛隊介入調查

事件曝光後，@Rogeriaguiadubai立即將帳號轉為非公開，但仍撲不熄薩丁島居民的怒火，有居民要求負責管轄的拉馬達萊納群島(La Maddalena)海岸衛隊展開調查。海岸警衛隊接報後迅速查出涉案網紅，並對她罰款1,800歐元(約15,036港元)，其中300歐元(約2,506港元)是違反禁令的罰款，1,500歐元(約12,530港元)則是因乘坐未獲得通行許可的船隻進入布代利島開罰。