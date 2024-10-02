女網紅示範「用肚臍小便」流淚代表急尿？網民感動激讚(有片)｜網上熱話

美國加州一名在IG擁有逾26.3萬追隨者的女網紅，拍片示範如合「用肚臍小便」，令無數網民感動激讚。
Steph Aiello「用肚臍小便」不是變魔術，也並非出於「好玩」而做出的刷流量特技，而是她日常生活的一部分。
原來一次車禍令她的好友不幸離世，而她自己則半身癱瘓，不但不良於行，亦失去對膀胱的控制。她只好接受手術，把膀胱引流至肚臍，讓她重新獲得對身體的一些自主權。
急尿時想流淚因「自律神經異常反射」
Aiello在片中講述自身情況，指每當自己雙眼想流液時，就是要小便的訊號。她指這狀況稱為「自律神經異常反射」(autonomic dysreflexia)，常見於種脊髓受損的人，神經系統會因受刺激而出現過度反應，症狀包括出汗、心跳加速及血壓飆升等，足可威脅性命，但Aiello指如在日常情況，膀胱充滿尿液時，她就會有想流淚的反應。
「肚臍排尿」過程連環圖︰
她在片中示範用一個稱為SpeediCath的導尿管，插進肚臍內，把小便排至尿袋，「當我把它插入肚臍時，它實際上會到達我的膀胱」。排尿結束後，她用拇指插入導尿袋上的一個環，然後把導尿管慢慢拉出，之後她用蓋子把導尿管關上，就可以將它丟棄。
或需每年做一次接駁膀胱及肚臍手術
Aiello表示，把膀胱連接至肚臍的是一項殘酷的手術，而且康復過程非常艱苦，但她如有需要，每年都要做一次。她希望藉公開自己「小解」的過程，改變各地殘疾人士對自己情況愧於啟齒的風氣。
不少網民留言說感動，並大讚她勇敢，有人說「作為一名在家庭護理中工作的護士，我以為甚麼都見過，但從未聽說過這個！謝謝分享」、「我從來不知道有這一回事。謝謝你的教育」、「感謝你如此勇敢地向我們展示」。