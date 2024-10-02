女網紅示範「用肚臍小便」流淚代表急尿？網民感動激讚(有片)｜網上熱話

美國加州一名在IG擁有逾26.3萬追隨者的女網紅，拍片示範如合「用肚臍小便」，令無數網民感動激讚。

Steph Aiello「用肚臍小便」不是變魔術，也並非出於「好玩」而做出的刷流量特技，而是她日常生活的一部分。

原來一次車禍令她的好友不幸離世，而她自己則半身癱瘓，不但不良於行，亦失去對膀胱的控制。她只好接受手術，把膀胱引流至肚臍，讓她重新獲得對身體的一些自主權。

急尿時想流淚因「自律神經異常反射」

Aiello在片中講述自身情況，指每當自己雙眼想流液時，就是要小便的訊號。她指這狀況稱為「自律神經異常反射」(autonomic dysreflexia)，常見於種脊髓受損的人，神經系統會因受刺激而出現過度反應，症狀包括出汗、心跳加速及血壓飆升等，足可威脅性命，但Aiello指如在日常情況，膀胱充滿尿液時，她就會有想流淚的反應。