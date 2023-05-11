好人好事｜失業漢救回嬰兒一命　閃電獲聘兼有工搵上門(有片)

美國洛杉磯一名失業漢，在千鈞一髮之際救下嬰兒車上嬰兒的畫面，早前在網上瘋傳，被很多人封為英雄。原來他當日剛完成一場面試，日前傳出好消息，他不但當日面試的工作順利獲得錄取，還有另外兩份工作搵上門。
綜合報道，該名男子Ron Nessman已失業8年之久，在事發當天剛參加完連鎖餐廳Applebee's洗碗人員的面試，在離開之後，到戶外一處長椅休息時，就遇上今次事件。影片在上周一(1日)傳出，顯示一名婦人懷疑未有留意地面傾斜，加強一陣強風，將她身旁載有嬰兒的嬰兒車吹動，直衝向車水馬龍的繁忙大馬路，婦人心急要抓住，卻不慎跌倒，眼見嬰兒車要衝入車群，就千鈞一髮之際，Ron Nessman衝向嬰兒車並抓住，成功救回嬰兒一命，將嬰兒車帶返，更暖心給予婦人一個安慰的擁抱。整個過程都被CCTV拍下並上載網上，在社交平台Twitter獲得逾5,800 萬次瀏覽，很多人將Ron Nessman封為英雄。
深受女友離世打擊開始流浪生活
Ron Nessman事後接受媒體採訪時表示，當時他聽到女人在尖叫，他回頭一看，見到嬰兒車正衝向馬路，他形容「嚇得個心也掉下來」，他又指，那女人是嬰兒的姑姐，她盡了一切要救嬰兒，當將嬰兒車帶回她身邊時，她仍得驚魂未定在哭，膝蓋還在流血。他說，很感恩自己當時在場，並救到嬰兒。
Ron Nessman透露，自從女友意外離世令他深受打擊，意志消沉，開始一段無家可歸的生活，直到最近才和家人重新取得聯絡，投靠家人。Ron Nessman還說，他已經被連鎖餐廳Applebee's取錄為洗碗工，很高興能擁有這份工作，「我會努力爭取我所得到的一切，感謝Applebee's給予的機會。」更有傳他還收到其他的工作邀請，包括油漆工以及聯絡員。
Windy AF here today and the stroller rolled away…— SSGoodGirl (@USSGoodGirl) May 1, 2023
Thank god a man catches the stroller before anything bad happens to this lady’s baby. 😱 pic.twitter.com/XdEPC6tNb4