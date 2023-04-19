好使好用！銷售員8成工作由ChatGPT代勞 IT人靠AI兼職月入50萬美元

AI聊天機械人ChatGPT爆紅，猶如小說中的百曉生，近乎無所不知，能幫人解答疑難。媒體報道，有上班族「請槍」，利用ChatGPT完成手頭上的8成工作，可騰出時間做兼職、賺外快。AI助力下，有人可兼職2份工，月入高達50萬美元(約392萬港元)。

新聞網站Vice報道，金融科技業銷售員Ben在新冠疫情期間，發現許多人因擔心被裁員而做兼職，以增加收入來源，當時他認為自己難以分身，但近期便發現ChatGPT幫到手。

Ben說，透過ChatGPT可以快速找到所需的資料，甚至直接生成內容，因此他已把近8成工作交給ChatGPT代勞，且能大幅提升工作效率，因有時間，今年初他便可以兼職，連求職信也是靠ChatGPT代寫。