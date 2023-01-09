好好先生｜照顧前妻與前妻丈夫至過世　網紅為82歲翁籌逾84萬助退休(有片)

美國馬里蘭州八旬老翁本來多年前已退休，但接續照顧前妻與前妻丈夫，直至2人先後離世，及後為生計重返職場，到超市當收銀員，一做就16年。一名網紅得知其的遭遇後，為老翁接眾籌，在短短幾日內籌得10.8萬美元(折合逾84萬港元)助他退休。

綜合報道，82歲的Butch Marion是一名退役老兵，多年前曾在通用汽車任職，但為了幫忙照顧前妻丈夫，他選擇退休，待其丈夫離世後，接續照顧前妻直到她過身，Butch Marion之後為了生計，到沃爾瑪超市當收銀員，每周工作約30小時，一做就是16年。

老翁再退休首日獲大支票助生活

TikTok網紅Rory McCarty去年年尾到沃爾瑪買電池，巧遇收銀員Butch Marion，認為老翁年紀太大早應退休，在得知其經歷後，並受到女網民為另一名同樣82歲的收銀員婆婆籌退休金的事跡啟發，認為自己應該幫助老翁，於事製作了1段短片上載TikTok，並設立GoFundMe籌款項目。Rory McCarty形容自己只是負責推動這件事發生，「剩下的交給上帝了」。詎料影片瀏覽量很快超過300萬人次，眾籌亦於短短數日內吸引超過數千人捐款，善款更高10.8萬美元。Rory McCarty上周三(4日)約Butch Marion到沃爾瑪外見面，將支票交給對方，這日亦是Butch Marion再次退休的首日。

Butch Marion坦言「超現實」，他說，打從心底感謝Rory McCarty的幫忙，這筆錢可以拿來付帳單，生活過得更輕鬆一些，還能夠到佛州旅行3個星期，跟多年來沒有擁抱的女兒及孫兒見面。