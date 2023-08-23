好心做壞事！英女救小海豹急用外套包裹 反而害死牠

英國諾福克郡(Norfolk)一名女子在海灘上發現一隻年幼海豹，立刻通報野生動物救援組織，救援人員已叮囑不要打擾海豹，但她仍用外套包裹小海豹並放進汽車後座，最終導致小海豹休克死亡。
BBC等媒體報道，該名女子上周五(18日)晚在霍西海灘發現小海豹後，立刻通報動物保護組織「海洋與野生動物救援」，卻忽視動物專家的建議，其後趕抵現場的「霍西海豹之友」(Friends of Horsey Seals)義工目睹其行徑。
海豹遭受不必要的折磨
諾福克郡每年有數千隻海豹出生，當地熱心民眾組成非牟利團體及義工隊，協助保護野生動物及維護沙灘的環境。「海洋與野生動物救援」在Facebook就事件發文，指「儘管我們已指示通報者不要打擾小海豹，讓牠等到早上再接受檢查，但小海豹仍被人抱起，並包裹在外套裡，經歷了不必要的折磨。」
網民炮轟
「霍西海豹之友」亦呼籲，若在海灘上發現海豹，切勿打擾牠們，且要保持距離，「海港海豹(Harbour seals)是很敏感的，且非常容易陷入休克狀態，然後就死去，就像這隻一樣！」
事件引發網民關注，有人怒斥「可惡！」、「愚蠢！」、「人類的愚蠢令人窒息！」、「人類何時才能不打擾大自然？」。有人質疑：「如果她在非洲度假，會去撿起小獅子嗎？」有人要求檢控該名女子，「希望犯事者知道他們所作所為的後果」。也有不少人對小海豹無辜喪命表達遺憾及悲傷。