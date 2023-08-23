好心做壞事！英女救小海豹急用外套包裹 反而害死牠

英國諾福克郡(Norfolk)一名女子在海灘上發現一隻年幼海豹，立刻通報野生動物救援組織，救援人員已叮囑不要打擾海豹，但她仍用外套包裹小海豹並放進汽車後座，最終導致小海豹休克死亡。

BBC等媒體報道，該名女子上周五(18日)晚在霍西海灘發現小海豹後，立刻通報動物保護組織「海洋與野生動物救援」，卻忽視動物專家的建議，其後趕抵現場的「霍西海豹之友」(Friends of Horsey Seals)義工目睹其行徑。

海豹遭受不必要的折磨

諾福克郡每年有數千隻海豹出生，當地熱心民眾組成非牟利團體及義工隊，協助保護野生動物及維護沙灘的環境。「海洋與野生動物救援」在Facebook就事件發文，指「儘管我們已指示通報者不要打擾小海豹，讓牠等到早上再接受檢查，但小海豹仍被人抱起，並包裹在外套裡，經歷了不必要的折磨。」