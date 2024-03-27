好心女救箭豬BB 通宵悉心照料 帶睇獸醫 點知笑死街坊

英國一名善心女子，在行人路上發現一隻箭豬BB，捲曲著身體似乎奄奄一息，立即將牠救起……事件最終以喜劇收場，結局更是出人意表。
該名善心女子當晚救起箭豬BB後，整晚花盡心力悉心照顧牠。她觸摸箭豬BB後，發覺牠體溫甚低，找來紙箱為牠保暖，然後在裡面鋪上報紙，再在旁邊以小碟放上濕糧。
女事主整晚陪伴在小箭豬身旁，幾乎寸步不離，待天一光，獸醫醫院一開門，立即帶牠衝去看醫生。
位於柴郡的醫院Lower Moss Wood Nature Reserve & Wildlife Hospital，當日的第一位病人就是女事主的箭豬BB。醫院經理Janet Kotze向傳媒憶述，當日她一打開紙箱「對眼前所見的感到難以置信」。
箭豬BB正常模樣 VS 女事主所拾的「牠」真身︰
拯救毛孩｜獸醫︰我不能相信眼前所見的
Kotze表示︰「當日是第一宗診症，那位女士帶著紙箱進來，說在行人路上發現一隻身體冰冷的箭豬，她便拾走牠」，Kotze聽罷立即提高警覺準備救治，因為那並非箭豬繁殖的季節，然而事情出現峰迴路轉的發展。
「當我打開紙箱，我不能相信眼前所見的。我心想『絕對不是箭豬，可能是其他毛茸茸的動物』」，但她隨即發現「牠完全不動」，於是她便抱起牠。一抱上手，從重量即知，那絕對不是動物！
Kotze發現的是，「箭豬BB」其實只是一個從冷帽上掉下來的毛毛球。
據報當女事主知道自己把該個「冷帽波波」當成箭豬，還悉心照料「它」一整晚後，顯得難以置信，說了一句「你開玩笑嗎？」便立即「搶回」紙箱，尷尬地離開醫院。Kotze雖然覺得事件很好笑，但亦大讚女事主夠善心，對她甚為欣賞，希望對方以後不會再犯同樣的錯誤。