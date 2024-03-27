好心女救箭豬BB 通宵悉心照料 帶睇獸醫 點知笑死街坊

女事主救起一隻箭豬BB，並整晚悉心照料牠，天亮後立即帶牠看獸醫。(互聯網)

英國一名善心女子，在行人路上發現一隻箭豬BB，捲曲著身體似乎奄奄一息，立即將牠救起……事件最終以喜劇收場，結局更是出人意表。

該名善心女子當晚救起箭豬BB後，整晚花盡心力悉心照顧牠。她觸摸箭豬BB後，發覺牠體溫甚低，找來紙箱為牠保暖，然後在裡面鋪上報紙，再在旁邊以小碟放上濕糧。

女事主整晚陪伴在小箭豬身旁，幾乎寸步不離，待天一光，獸醫醫院一開門，立即帶牠衝去看醫生。

位於柴郡的醫院Lower Moss Wood Nature Reserve & Wildlife Hospital，當日的第一位病人就是女事主的箭豬BB。醫院經理Janet Kotze向傳媒憶述，當日她一打開紙箱「對眼前所見的感到難以置信」。