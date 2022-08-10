好心男阻欺凌 3惡少毆至腦損跛兼啞 僅坐監10個月 事主妻誓言︰必去接監！ 

英國治安及罪案率因地區而異，早前治安排名不錯的Ｗest Sussex(西薩塞克斯郡)，發生了一宗駭人聽聞的襲擊案。一名好心男在公園看見一名男童被3名少年欺凌，喝止時慘遭打人者用3呎長、重逾5磅的木頭狂毆，導致腦部受損危殆，雖撿回一命，但餘生恐失步行及說話能力。惡少出庭時態度囂張，向記者直豎中指，其中一人最終僅判囚20個月，最快可於10個月後出獄！好心男妻子悲憤難抒，直言要去「接監」，親身與惡少對質，「我要他出獄第一個就見到我！」

英國治安 3惡少公園欺凌男童

案發在去年4月4日，任職護理人員的46歲好心男威爾遜(Alan Wilson)在Ｗest Sussex的Worthing的寓所，聽到有人慘叫，立即前往救人，但隨即遭現年介乎13至17歲的3名惡少圍毆，導致頭骨、眼骨、顎骨及胸骨骨折，據報威爾遜遭木頭狂砸時，胸肺發出很大的斷裂聲，送院時己「不似人形」。醫生一度囑家人要有心理準備，威爾遜昏迷數日後奇蹟甦醒，留院3個月終可出院，惜頓失步行及說話能力，不能自行如廁，而聽力也有問題，且無法再像以往般跟孩子玩耍。

警方不久靠閉路電視片段拘捕涉案3惡少。法庭早前判處兩名惡少兄弟(George and Archie Tilley)入獄12年，指他們是「指揮者」，但年紀最大的被告Harry Furlong僅判囚20個月，料最快10個月後出獄。

英國罪案 男子被毆至腦受損 妻子︰懷念他的蠢笑話

威爾遜的51歲妻子安妮(Annie)批評刑期過輕，「難以相信他那麼快就可出獄」，她誓言會去接放監，「為了令我平復，我需要面對他。沒有法官，沒有陪審團，只有我跟他」，「我要他說出所有真相，我肯定他有隱瞞……我要他們知道無論他們身在何方，我也會在不遠處」。她形容丈夫是「最友善的人，如今亦是，我懷念他的蠢笑話，他高音的笑聲，及他總是在說的『我愛你』」，惜如今一切已成泡影。