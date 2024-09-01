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國際
2024-09-01 21:00:33

好心老闆10日圓賣章魚燒給貧苦學童 遭「黃牛」貴10倍轉售唯有加價

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章魚燒

大阪一間章魚燒店暑假期間推兒童食堂，以6粒10日圓超低價賣章魚燒給小孩子。(互聯網)

日本大阪一間章魚燒店的老闆眼見物價上漲，除了大人受影響，小朋友的零用錢也變少，便在暑假以10日圓(約0.5港元)6粒章魚燒的超低價供小孩購買。原是好人好事卻變成壞事，竟然有人將10日圓原價的章魚燒，以100日圓(約5港元)轉售給小學生。老闆只好叫停這個「兒童食堂」活動，最近才重新推出，但為防「黃牛」炒賣，只好將售價增至50日圓(約2.6港元)，還只限小孩親身購買。

章魚燒 章魚燒 章魚燒 章魚燒 章魚燒

章魚燒｜打著小孩旗號購買亂掉垃圾

有關店舖的6粒章魚燒原價是480日圓(約25港元)，「兒童食堂」活動目的是讓中學生以下的小朋友能夠以超低價食章魚燒，原是舉行一、兩天，但見暑假到來便延長一星期，但問題陸續湧現。有父母帶著孩子來光顧，說家長買的也應賣10日圓；另有大人打著小孩旗號購買，說孩子在家裡等待；店方亦收到街坊投訴，指有人將裝章魚燒的容器亂掉。也有人駕車經過掉10日圓出車窗購買，連下車排隊也不願。超越老闆紅線的是收到有家長稱，一名中學生以100日圓轉賣給小學生。

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該店上月13日在網上貼文宣布暑假「兒童食堂」重開，但有時限，由8月12至9月1日，分兩個時段推出，分別是早上11時至下午2時，以及下午5時至晚上7時。價錢亦由6粒10日圓「加價」至50日圓，每天只可購買一次。對象只是中學生以下，不包括嬰兒。也要小朋友親身購買，不可以說「孩子在家裡等待」。

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