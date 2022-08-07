好有愛｜同在野外被遺棄險死 BB犀牛同斑馬做咗閨蜜(多圖)

動物都有同病相憐？英國《每日郵報》報道，南非一隻犀牛BB、一隻斑馬BB各自在野外遭遺棄，幾乎喪命，幸而先後被保育人員救回，一牛一馬在ICU留醫半年期間相知相交，竟然成為好朋友！
7個月大的犀牛「Daisy」與比牠大一個月的斑馬「Modjadji」，在野生動物庇護中心接受治療期間形影不離，從中心在Instagram發布的影片可見，牠們一同喝奶、散步，睡覺時依偎在一起，Daisy會像狗一樣，舔舔Modjadji背部，十分親暱。
原來這對「異種閨蜜」，都有過悲慘的遭遇。去年12月初，Daisy在克魯格國家公園被保育人員發現，估計出生僅12小時，還連著臍帶，身上沾著羊水、濕淋淋的。牠十分虛弱，無法站起，肚臍嚴重發炎，須注入血漿增強免疫力，須在ICU留醫，接受24小時密切監察和照料，其後在ICU學識走路。
斑馬呵護病危犀牛
Modjadji早牠一個月，即於11月獲救，牠同樣遭族群遺棄，被發現時僅一星期大，在荒野獨自生活，經歷狂風暴雨後，幾乎沒命。牠被送進ICU後確診嚴重貧血，須接受另一隻斑馬輸血，才救回性命。
中心今年1月出PO大讚Modjadji好有愛，稱這隻斑馬孤兒是牠犀牛好友的救命恩人，在牠最危急的時候，常伴牠左右。牠還是只有8個星期大，都是BB，每隔3小時要喝奶一次，被發現時差點沒命，現在身體強壯些，就懂得照顧小犀牛，「我們愛死你了！」
Daisy與Modjadji此時糖黐豆，能否做一世摯友？中心指，牠們在ICU留醫這幾個月裡成為好友，但中心以「讓牠們各自返回所屬族群」為長遠目標，牠們完全康復後，Daisy便會被安排與其他犀牛孤兒生活，Modjadji會與斑馬群一起，到時牠們便要分開。