好有愛｜同在野外被遺棄險死 BB犀牛同斑馬做咗閨蜜(多圖)

動物都有同病相憐？英國《每日郵報》報道，南非一隻犀牛BB、一隻斑馬BB各自在野外遭遺棄，幾乎喪命，幸而先後被保育人員救回，一牛一馬在ICU留醫半年期間相知相交，竟然成為好朋友！

7個月大的犀牛「Daisy」與比牠大一個月的斑馬「Modjadji」，在野生動物庇護中心接受治療期間形影不離，從中心在Instagram發布的影片可見，牠們一同喝奶、散步，睡覺時依偎在一起，Daisy會像狗一樣，舔舔Modjadji背部，十分親暱。

原來這對「異種閨蜜」，都有過悲慘的遭遇。去年12月初，Daisy在克魯格國家公園被保育人員發現，估計出生僅12小時，還連著臍帶，身上沾著羊水、濕淋淋的。牠十分虛弱，無法站起，肚臍嚴重發炎，須注入血漿增強免疫力，須在ICU留醫，接受24小時密切監察和照料，其後在ICU學識走路。