好治癒！短尾矮袋鼠著迷雜耍表演 呆樣超可愛(有片)

澳洲「特產」短尾矮袋鼠(quokka)是小型有袋類動物，體型較細小，有時會露出微笑，因而被稱為「全世界最快樂動物」，而且個性溫順，吸引不少遊客與其自拍。牠屬於稀有動物，在西澳南部生活，主要在羅特尼斯島(Rottnest Island)居住。因島上沒有狐狸和貓等獵食者，令短尾矮袋鼠不害怕人類，還會自動親近；近日有網民上載片段，可見短尾矮袋鼠被一名男子雜耍表演深深吸引，還手郁郁學對方拋石仔，呆呆的樣子超可愛。除了石仔，該男子又拋松果，可見短尾矮袋鼠難抵「誘惑」走近觀看。