好治癒！短尾矮袋鼠著迷雜耍表演 呆樣超可愛(有片)

澳洲「特產」短尾矮袋鼠(quokka)是小型有袋類動物，體型較細小，有時會露出微笑，因而被稱為「全世界最快樂動物」，而且個性溫順，吸引不少遊客與其自拍。牠屬於稀有動物，在西澳南部生活，主要在羅特尼斯島(Rottnest Island)居住。因島上沒有狐狸和貓等獵食者，令短尾矮袋鼠不害怕人類，還會自動親近；近日有網民上載片段，可見短尾矮袋鼠被一名男子雜耍表演深深吸引，還手郁郁學對方拋石仔，呆呆的樣子超可愛。除了石仔，該男子又拋松果，可見短尾矮袋鼠難抵「誘惑」走近觀看。
天生好奇自動走近遊客
短尾矮袋鼠在2010年代起於網上引來關注，名人如澳洲演員雷神Chris Hemsworth和小丑女Margot Robbie上載與短尾矮袋鼠自拍後，更令到當地的遊客突猛增。不過，因為數量不多，遊客被規定「准看不准碰」，若被發現碰觸或餵飼短尾矮袋鼠，將會被高額罰款；如果外國遊客傷害牠們，更會面臨被驅逐出境。澳洲旅遊局為免遊客用食物吸引短尾矮袋鼠拍照亂餵食，特意提供拍攝小貼士，指短尾矮袋鼠天生充滿好奇心，毋須引導或以食物引誘，牠們會自動走近；拍攝時只要慢慢蹲下至與牠們高度相約便可。另外，短尾矮袋鼠好奇地伸長脖子抬頭望向相機，或者正在用餐時，常露出微笑。