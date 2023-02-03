好玩唔玩｜澳洲少年將高爾夫球塞肛門　醫生用了6種方法最後使出這招

高爾夫球是一項體育運動，澳洲1名少年卻貪現將高爾夫球從塞進自己的肛門內，雖知道高爾夫球直徑至少4.26毫米，把它塞進狹窄的空間後要取出絕非易事，少年愈搞愈錯，反將高爾夫球愈塞愈深，要由母親陪同下求醫，詎料醫生用了6種方法仍無法將高爾夫球取出，連醫生都要「中場休息」，最終開了大量瀉藥給少年，將高爾夫球成功排出體外。這宗病例被發表於《外科病例報告》(Case Reports in Surgery journal)期刊上。

報告指出，這名少年將高爾夫球塞進自己的肛門，惟愈塞愈深，最後竟塞進腸道，雖然少年指無感到劇烈疼痛，但眼見自己已無法處理，只好向母親求助前往就醫。少年指出，雖然球球跑進體內，但他並沒有感受到劇烈疼痛感。X光顯示，一顆球體就在腹腔內。醫生決定先後使用醫療網、導管、吸引器等6種方法，希望將高爾夫球取出但失敗，折騰了2小時後，醫生亦要暫停休息。