如何有效平息怒火？日本研究：紙上寫憤怒原因丟垃圾桶

日本名古屋大學研究團隊發表最新實驗結果顯示，在紙上寫下自己憤怒情緒後，把紙揉成團丟進垃圾桶或放入碎紙機，有助平息怒火。研究小組成員、名古屋大學教授川合伸幸指出：「這是個簡單且有效的方法，希望大家在職場和家庭中運用。」

故意惹怒受試者

實驗中，研究團隊首先刻意對受試者所寫的文章給予低評價，如說「你寫的文章不符合大學生的程度，希望你多多讀書」等，故意令受試者生氣。

接著，研究人員要求他們盡量客觀地把憤怒原因寫在紙上，例如「我的文章被侮辱了」，並將受試者分為3組，觀察他們的情緒變化。而3組分別是把紙揉成一團丟進垃圾桶、把紙放進碎紙機，及僅將紙收進箱子裡。