如何有效平息怒火？日本研究：紙上寫憤怒原因丟垃圾桶

日本名古屋大學研究團隊發表最新實驗結果顯示，在紙上寫下自己憤怒情緒後，把紙揉成團丟進垃圾桶或放入碎紙機，有助平息怒火。研究小組成員、名古屋大學教授川合伸幸指出：「這是個簡單且有效的方法，希望大家在職場和家庭中運用。」
故意惹怒受試者
實驗中，研究團隊首先刻意對受試者所寫的文章給予低評價，如說「你寫的文章不符合大學生的程度，希望你多多讀書」等，故意令受試者生氣。
接著，研究人員要求他們盡量客觀地把憤怒原因寫在紙上，例如「我的文章被侮辱了」，並將受試者分為3組，觀察他們的情緒變化。而3組分別是把紙揉成一團丟進垃圾桶、把紙放進碎紙機，及僅將紙收進箱子裡。
6種憤怒程度
研究人員將憤怒程度分為6種，依照程度訂定不同的數值以便量化，並在3個時間點測量「憤怒指數」，分別為實驗開始時、感受到文章被批評之際以及實驗結束時。
不同方式發洩 憤怒指數各異
實驗結果發現，把紙揉成一團丟進垃圾桶的組別在實驗結束後的「憤怒指數」降低了1.47分，幾乎降至與實驗開始之際相同，而「碎紙機組」也降低了1.16分。然而，只是把紙收起來的組別，「憤怒指數」僅下降0.81至0.49分。
用電腦打下生氣字句有效嗎？
對此，川合伸幸表示，沒想到部分受試者的憤怒指數可以降到與實驗開始時差不多，而用電腦打下生氣原因並將文件移到「資源回收筒」後按下「清理資源回收筒」的方式是否同樣有效，有待驗證。
綜合自然科學期刊《科學報告》(Scientific Reports)於本月刊登這項實驗結果。