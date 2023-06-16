如未日景象｜數以百萬計蟋蟀入侵內華達州　互咬發臭嚇壞街坊(有片)

美國內華達州社區近來遭到大量蟋蟀入侵，數以萬計的蟋蟀鋪天蓋地出現在民宅與花園中，被指如聖經中描述的末日景象，更有居民指，由於蟋蟀會食肉，還看到同類相食的殘忍畫面，被嚇得不敢外出，受困家中，誇張景象在網路上瘋傳。
綜合報道，數百萬隻蟋蟀近來入侵內華達州東北部城市Elko，大量蟋蟀覆蓋在民宅、街道上，甚至還因此阻塞前往醫院的道路。當地醫生Steve Burrows表示，為了能讓病人進入醫院，醫院只能請人帶掃把和吹葉機到門口驅蟲，但由於蟋蟀實在太多，甚至還出動掃雪車。
大學：蟋蟀通常在一個地方停留3到4天
報道提到內華達大學報告指，蟋蟀在歷史上一直是該地區的一個問題。這些蟋蟀的爆發可能是由乾旱引起，一隻完全長大的摩門蟋蟀身長可達2英寸，由於它們不會飛，通常在一個地方停留3到4天，然後爬到下一個地方。大學鼓勵居民在他們的財產或珍貴的花壇周圍豎起光滑的屏障，因為蟋蟀無法攀登這些。不過，對居民而言，蟋蟀帶來一個頭痛問題，就是因弄髒房屋或建築物導致清潔費用的經濟損失。
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