如未日景象｜數以百萬計蟋蟀入侵內華達州　互咬發臭嚇壞街坊(有片)

美國內華達州社區近來遭到大量蟋蟀入侵，數以萬計的蟋蟀鋪天蓋地出現在民宅與花園中，被指如聖經中描述的末日景象，更有居民指，由於蟋蟀會食肉，還看到同類相食的殘忍畫面，被嚇得不敢外出，受困家中，誇張景象在網路上瘋傳。

綜合報道，數百萬隻蟋蟀近來入侵內華達州東北部城市Elko，大量蟋蟀覆蓋在民宅、街道上，甚至還因此阻塞前往醫院的道路。當地醫生Steve Burrows表示，為了能讓病人進入醫院，醫院只能請人帶掃把和吹葉機到門口驅蟲，但由於蟋蟀實在太多，甚至還出動掃雪車。