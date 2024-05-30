如韓劇豪門離婚案 SK集團會長外遇分身家 前妻獲1.38萬億韓圜創紀錄

南韓第二大財團SK集團(SK Group)會長崔泰源的離婚案猶如韓劇，受到當地社會關注。他承認有外遇並有私生女，與任美術館「蝴蝶藝術中心」館長的妻子盧素英鬧離婚，盧提出索償。惟盧素英對一審賠償過少不服上訴，首爾高等法院周四裁決，崔泰源須與盧素英「分身家」，支付對方1.38萬億韓圜(約78億港元)，另加20億韓圜(約1,100萬港元)精神傷害賠償，等於崔泰源近四成名下資產。此裁決被指是南韓史上最高的離婚分身家金額。

原索3億韓圜贍養費 盧素英為前總統盧泰愚女兒，法官認為盧泰愚曾為崔泰源之父、已故SK集團前會長崔鍾賢的商業經營提供後盾，最終為SK集團的成功提供無形幫助，應認定盧素英為SK集團發展作出貢獻，因此崔泰源應與盧素英分享財產。報道指，在2022年一審中，首爾家庭法院批准兩人離婚，而崔泰源須付盧素英665億韓圜(約3.78億港元)，以及1億韓圜贍養費，遠遜今次裁決。據悉，盧素英起初索賠3億韓圜贍養費，外加崔泰源所持半數SK股份，但隨著兩人矛盾愈來愈深，外加數次上訴，最終讓賠償金額增至1.38萬億韓圜。