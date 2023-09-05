妹妹在胃裡｜10個月大女嬰開刀取出罕見胎中胎

巴基斯坦一名僅10個月的女嬰由於長期異常哭鬧，父母疑身體不適將女兒送院尋求原因。醫生用超音波檢查她女嬰的腹部，發現她胃裡有一顆疑似腫瘤的異物，決定以手術移除，詎料取出後才發現該異物竟然是一個死胎，更疑似就是女嬰未完全發育的雙胞胎妹妹。

綜合報道，女嬰父母表示，女嬰出生後常常疑似因為身體不舒服哭鬧，因此將她送往醫院檢查，他們曾帶著女嬰四出尋求治療，但都毫無幫助，直至到大型醫院做更深入的檢查。經過醫護人員用超音波深層檢查後，在女嬰的胃部發現一顆疑似腫瘤的異物，懷疑「它」就是造成女嬰嚴重不適的主因，隨即進行開刀手術將「異物」取出。