妹妹在胃裡｜10個月大女嬰開刀取出罕見胎中胎

巴基斯坦一名僅10個月的女嬰由於長期異常哭鬧，父母疑身體不適將女兒送院尋求原因。醫生用超音波檢查她女嬰的腹部，發現她胃裡有一顆疑似腫瘤的異物，決定以手術移除，詎料取出後才發現該異物竟然是一個死胎，更疑似就是女嬰未完全發育的雙胞胎妹妹。
綜合報道，女嬰父母表示，女嬰出生後常常疑似因為身體不舒服哭鬧，因此將她送往醫院檢查，他們曾帶著女嬰四出尋求治療，但都毫無幫助，直至到大型醫院做更深入的檢查。經過醫護人員用超音波深層檢查後，在女嬰的胃部發現一顆疑似腫瘤的異物，懷疑「它」就是造成女嬰嚴重不適的主因，隨即進行開刀手術將「異物」取出。
全球「胎中胎」病例不到200宗
經過2小時複雜的手術，醫療團隊發現「異物」並非腫瘤，而是一個死胎。原來這名女嬰還有一個雙胞胎妹妹，而妹妹在母親懷孕過程中發生非常罕見的「胎中胎」( fetus in fetu)，俗稱「雙胞胎消失綜合症」(Vanishing Twin Syndrome)。即是，母親雖是懷著雙胞胎，但實際上其中一個胎兒是在子宮發育，另一個卻在胎兒的肚子裡發育，這種情況發生的機率非常低且十分罕見。在女嬰腹中取出的死胎已被送往進一步檢驗。醫生指，女嬰手術成功，目前情況穩定，正在康復。根據《英國醫學雜誌》報告顯示，約50萬人中只有1人會發生像這種的特殊況，且全世界病例不到200宗。