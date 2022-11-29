妻子被殺冷血日議員訪問露笑容　警方靠1線索破不在場證據(有片)

日本長野縣議員丸山大輔的妻子，在2021年遭人在自家營業的酒鋪勒斃，時隔1年案情突出現驚人突破。警方周一(28日)以殺人嫌疑逮捕丸山大輔本人。原來早在2個月前，丸山大輔接受採訪談及喪妻之痛時，已有網民質疑他表現冷靜，甚至偶爾露出笑容，驚呼表現令人心寒。

《長野放送》(NBS)報道，現年48歲的長野縣塩尻市選區縣議員丸山大輔，因涉嫌於2021年9月29日上午0時至6時45分之間，在自家前舖後居的酒鋪勒死同歲的妻子丸山希美，周一被警方以涉嫌殺人罪拘捕。

丸山希美於去年9月29日上午7時被發現倒臥在酒鋪的1樓辦公室內，經法醫相驗後確定死因為脖子遭勒的窒息死亡。警方初步已排除是謀財害命。丸山大輔則向警方聲稱，自己當天為出席縣議會，因此外宿住在長野市，並沒有回家。