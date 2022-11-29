妻子被殺冷血日議員訪問露笑容　警方靠1線索破不在場證據(有片)

日本長野縣議員丸山大輔的妻子，在2021年遭人在自家營業的酒鋪勒斃，時隔1年案情突出現驚人突破。警方周一(28日)以殺人嫌疑逮捕丸山大輔本人。原來早在2個月前，丸山大輔接受採訪談及喪妻之痛時，已有網民質疑他表現冷靜，甚至偶爾露出笑容，驚呼表現令人心寒。
《長野放送》(NBS)報道，現年48歲的長野縣塩尻市選區縣議員丸山大輔，因涉嫌於2021年9月29日上午0時至6時45分之間，在自家前舖後居的酒鋪勒死同歲的妻子丸山希美，周一被警方以涉嫌殺人罪拘捕。
丸山希美於去年9月29日上午7時被發現倒臥在酒鋪的1樓辦公室內，經法醫相驗後確定死因為脖子遭勒的窒息死亡。警方初步已排除是謀財害命。丸山大輔則向警方聲稱，自己當天為出席縣議會，因此外宿住在長野市，並沒有回家。
電子通行紀錄不符破不在場證據
丸山大輔在妻子1周年忌接受媒體採訪時提到，他先接到家人電話指妻子情況不好，回家途中再接獲救護人員指妻子已不行， 8時半返到家裡，警察已在蒐證。他在訪談中談到與妻子間的深厚感情，感謝對方生前對他的付出，更呼籲兇手盡快出面投案接受懲罰。不過，警方隨後發現丸山聲稱在長野市過夜的不在場證明與實際國道的電子通行紀錄不符，因此立案調查，其後將他拘捕。
受訪呼籲兇手自首時露詭異微笑
丸山大輔被捕消息傳出後，引發網民再度討論其受訪影片，指丸山大輔在影片中語調平靜，但時而露出微笑，他更表示：「希望犯人可以對自己做的事感到罪惡，並且盡快自首，接受應有的懲罰。」令網民表示不寒而慄。