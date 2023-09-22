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國際
2023-09-22 10:45:55

委內瑞拉監獄淪「黑幫城」設銀行、夜店及動物園　當局出動1.1萬士兵奪回

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委內瑞拉監獄淪「黑幫城」設銀行、夜店及動物園

委內瑞拉當局20日宣布，已成功將位在阿拉瓜州（Aragua）托克隆（Tocorón）監獄的控制權，從國內最大犯罪組織「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）的手中奪回，共有1.1萬名安全部隊成員參與這場突襲行動。

有部分囚犯在行動中逃脫

據《法新社》、《BBC》等報道，托克隆監獄多年來被「阿拉瓜火車」控制。「阿拉瓜火車」的首腦弗洛雷斯 （Hector Guerrero Flores）因謀殺和販毒而被判處17年徒刑，正在該監獄服刑，而他的權力之大，甚至能自由進出監獄。據當地媒體報道，監獄裹還設有迷你動物園、銀行、泳池與夜店等設施，彷彿一座小型城市。

當局並未透露這場突襲行動的具體細節，亦沒有說明是否有受害者，以及首腦弗洛雷斯及成員的下落。僅表示有部分囚犯在行動中逃脫，安全部隊正追捕與該犯罪組織有關的罪犯，並採集囚犯指紋以識別身份。當局稱，6000名囚犯將被轉移到其他監獄。

 

委國最大犯罪組織有5000名成員

「阿拉瓜火車」是委內瑞拉國內最大的犯罪組織，約有5000名成員。不僅涉及全國範圍內的犯罪，包括綁架、搶劫、販毒、賣淫、非法開採金礦以及偷渡移民等20多種非法活動，還將不法事業擴展至南美洲至少7個國家。

長期研究「阿拉瓜火車」的委內瑞拉記者兼研究員里斯克斯（Ronna Rísquez）認為，當局選擇在這個時機點對「阿拉瓜火車」進行突襲，與一份聯合國調查報告在20日曝光有關，該報告記錄了委內瑞拉當局侵犯人權的行為。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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