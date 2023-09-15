委內瑞拉總統馬杜羅第5度訪華　感謝在「非法單邊制裁」下獲中方支持

記者鄒慈芸／綜合報道

國家主席習近平13日會見到北京來進行國事訪問的委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro），兩國元首宣布，將中委關係提升為全天候戰略夥伴關係。

中方：支持委方反對外部干涉

在會談中習近平指出，中國和委內瑞拉是相互信賴的好朋友、共同發展的好夥伴，近年來，兩國都走過了極不平凡的發展歷程，雙方在國際風雲變幻中相互支持，結下了「鐵桿」情誼。

習近平提到，明年是中委建交50週年，雙方要予以隆重慶祝，中方始終從戰略高度和長遠角度看待、發展同委內瑞拉的關係，堅定支持委方維護國家主權、民族尊嚴、社會穩定的努力，堅定支持委方反對外部干涉的正義事業。