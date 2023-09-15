委內瑞拉總統馬杜羅第5度訪華　感謝在「非法單邊制裁」下獲中方支持

記者鄒慈芸／綜合報道
國家主席習近平13日會見到北京來進行國事訪問的委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro），兩國元首宣布，將中委關係提升為全天候戰略夥伴關係。
中方：支持委方反對外部干涉
在會談中習近平指出，中國和委內瑞拉是相互信賴的好朋友、共同發展的好夥伴，近年來，兩國都走過了極不平凡的發展歷程，雙方在國際風雲變幻中相互支持，結下了「鐵桿」情誼。
習近平提到，明年是中委建交50週年，雙方要予以隆重慶祝，中方始終從戰略高度和長遠角度看待、發展同委內瑞拉的關係，堅定支持委方維護國家主權、民族尊嚴、社會穩定的努力，堅定支持委方反對外部干涉的正義事業。
建立全天候戰略夥伴關係
馬杜羅則表示，委中兩國友誼深厚，堪稱全球南方國家關係的典範，委內瑞拉人民衷心感謝中國政府和人民，在委內瑞拉遭受非法單邊制裁和新冠疫情多重困難時，提供了寶貴支持和幫助。
這次行程是馬杜羅自2013年擔任委內瑞拉總統以來，第5次訪華，會談後，兩國元首共同見證簽署共建「一帶一路」、經貿、教育、旅遊、科技、衛生、航天、民航等領域的雙邊合作文件，除此之外， 雙方還發表《中華人民共和國和委內瑞拉玻利瓦爾共和國關於建立全天候戰略夥伴關係的聯合聲明》，提升中委關係。
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