委內瑞拉要求安理會商美國威脅 外交部：支持召開緊急會議

遭美國禁止油輪進出的委內瑞拉，周三去信聯合國安理會要求召開會議，討論美國的持續挑釁行為。一名聯合國外交官員稱，很大機會在下周二召開會議。中國外交部發言人郭嘉昆周四在例行記者會稱，中方反對一切單邊霸凌行徑，支持各國捍衛自身主權和民族尊嚴；中方支持委方關於召開聯合國安理會緊急會議的要求。
外長王毅周三亦應約與委國外長希爾通電話，希爾講述當前委內瑞拉國內形勢，王毅稱中國和委內瑞拉是戰略夥伴，相互信任、相互支持是中委關係的傳統。王毅提到委內瑞拉有權利自主發展同其他國家的互利合作，相信國際社會理解和支持委內瑞拉維護自身正當權益的立場。郭嘉昆周四在記者會上也重申有關中方立場。
馬杜羅譴責特朗普稱委石油屬美國
委內瑞拉總統馬杜羅周三與聯合國秘書長古特雷斯通電話時稱，聯合國必須堅決抵制美國政府的威脅言論，因為美方行為直接威脅委內瑞拉主權、國際法與和平。馬杜羅譴責美國總統特朗普周二在社交平台的殖民主義言論，譴責白宮辦公室副主任米勒附和特朗普、聲稱委國石油工業屬於美國。他又指，委國正遭受美國政治、外交和經濟圍困。
特朗普周三則要求委國歸還多年前充公美國石油公司的資產，以合理化其封鎖油輪出入委國。美石油公司過往主宰委國石油產業，直至委領導人1970年代首次將其國有化，而查韋斯與其繼任人馬杜羅在廿一世紀再將石油產業國有化。委政府的賠償被指不足夠，國際仲裁於2014年曾下令委方須向埃克森美孚賠償16億美元(約125億港元)。