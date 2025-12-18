委內瑞拉要求安理會商美國威脅 外交部：支持召開緊急會議

遭美國禁止油輪進出的委內瑞拉，周三去信聯合國安理會要求召開會議，討論美國的持續挑釁行為。一名聯合國外交官員稱，很大機會在下周二召開會議。中國外交部發言人郭嘉昆周四在例行記者會稱，中方反對一切單邊霸凌行徑，支持各國捍衛自身主權和民族尊嚴；中方支持委方關於召開聯合國安理會緊急會議的要求。

外長王毅周三亦應約與委國外長希爾通電話，希爾講述當前委內瑞拉國內形勢，王毅稱中國和委內瑞拉是戰略夥伴，相互信任、相互支持是中委關係的傳統。王毅提到委內瑞拉有權利自主發展同其他國家的互利合作，相信國際社會理解和支持委內瑞拉維護自身正當權益的立場。郭嘉昆周四在記者會上也重申有關中方立場。