委內瑞拉｜俄羅斯被指派潛艦護運油輪 可引發美俄公海對決

美國傳媒報道，俄羅斯一艘運油輪因為美國封鎖，未能前往委內瑞拉裝載石油，美國早前試圖登船搜查，但遭船員拒絕。該船之後更改名字，並懸掛俄羅斯旗幟。報道指，俄羅斯已派出海軍潛艦準備為該油輪護航，可引發美俄在公海對決。

俄外交部：期望西方國家尊重航行自由

該運油輪原名Bella 1，被指是影子船隊其中一員，為俄羅斯、伊朗和委內瑞拉運送石油，違反美國及其他國家的制裁。該船因未能進入委內瑞拉停泊，船上沒有石油，但美國海岸防衛隊仍追逐該船進入大西洋。該油輪為避遭美方沒收，改名Marinera，並更改註冊地從圭亞那改為俄羅斯，船員在船身油上俄羅斯國旗。《華爾街日報》周二引述一名美國官員稱，俄羅斯已部署一艘潛艦及其他海軍船隻，去護航老舊的Bella 1。美國哥倫比亞廣播公司周二則引述兩名美國官員稱，美國部隊計劃登上該船，美政府傾向沒收它，而非擊沉它。美軍南方司令部也在社交網稱，將準備支援美國其他部門，阻止被制裁的船隻及人士穿過區內。俄外交部稱，俄方期望西方國家尊重航行自由。