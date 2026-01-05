委內瑞拉｜得罪方丈？美媒︰特朗普出兵導火線 竟是馬杜羅跳舞(有片)

美媒指特朗普出兵的導火線可能是馬杜羅跳舞。(路透社)

美國特種部隊於1月3日突襲委內瑞拉首都加拉加斯，擒拿該國時任總統馬杜羅及其妻子。對於美國出兵原因，各路分析認為不外乎關乎石油利益及在區內建立勢力等，美媒指馬杜羅可能因為在公開場合唱歌跳舞，並以輕率態度挑釁美方，最終激怒美國總統特朗普，成為美方出兵的導火線。

《紐約時報》引述消息人士稱，馬杜羅在近期的公開活動中以舞蹈和歌唱方式嘲弄美方，被視為對特朗普政府的挑釁，成為美方忍耐的臨界點。