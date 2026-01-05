委內瑞拉｜得罪方丈？美媒︰特朗普出兵導火線 竟是馬杜羅跳舞(有片)

美國特種部隊於1月3日突襲委內瑞拉首都加拉加斯，擒拿該國時任總統馬杜羅及其妻子。對於美國出兵原因，各路分析認為不外乎關乎石油利益及在區內建立勢力等，美媒指馬杜羅可能因為在公開場合唱歌跳舞，並以輕率態度挑釁美方，最終激怒美國總統特朗普，成為美方出兵的導火線。
《紐約時報》引述消息人士稱，馬杜羅在近期的公開活動中以舞蹈和歌唱方式嘲弄美方，被視為對特朗普政府的挑釁，成為美方忍耐的臨界點。
模仿特朗普「握拳揮舞」姿勢
報道稱，去年12月，馬杜羅在國際婦女領導學院(International School for Women's Leadership)的開幕典禮上，伴隨其演說《不要戰爭，要和平》(No War, Yes Peace)電子混音版起舞，又模仿特朗普著名的「握拳揮舞」姿勢。他與妻子一同隨著節奏舞動，歌曲中呼籲兩國和平。
馬杜羅長期以歌舞作為政治表演的一部分，去年11月他曾演唱約翰連儂的經典歌曲《Imagine》。他在群眾面前表示：「為和平付出一切，就像約翰連儂曾說的，對吧？這是永恆的靈感，是跨越時代與世代的頌歌，連儂留給人類的禮物。」即使在被引渡至美國後，馬杜羅仍然態度輕率，在被押解並上銬的首次公開發言中僅簡短地說「新年快樂」。