委內瑞拉｜海外僑民上街慶祝　境內居民感震驚及恐懼

多勒爾因擁有全美最高比例的委內瑞拉移民，被暱稱為「小委內瑞拉」（Doralzuela）。一名現居美國的委內瑞拉裔美國人雅海拉（Yajaira）表示，這一刻她等了多：。「感謝上帝，也感謝美國總統。他造成的傷害太大了，這一切真的非常痛苦，」她哽咽地說。她回憶，家人曾在委內瑞拉遭遇殺害與綁架，迫使她八年前離開家鄉。

類似的情緒也蔓延至其他地區。俄亥俄州辛辛那提市，一名43歲的委內瑞拉移民表示，這是她一生中見過的「最大奇蹟」，希望能為重建祖國盡一份心力。在哥倫比亞首都波哥大，示威群眾也在市中心集會，為美國的行動喝采。

早有「大事將至」的預感

不過，歡慶之餘，對未來的不確定性也引發疑慮。一名不願具名的年輕男子表示，家人留在委內瑞拉既興奮又恐懼，擔心局勢接下來的走向。

在委內瑞拉境內，氣氛則更加複雜。一名基於安全考量不願透露姓名的居民表示，民眾早有「大事將至」的預感，但對總統與第一夫人被迅速帶走仍感到震驚與恐懼。另一名卡拉卡斯居民坦言，局勢前所未見，民眾不知該留在家中避險，還是外出採買生活必需品。

