委內瑞拉｜特朗普據報促切斷與中俄經濟聯繫 中方：在委權益必須獲保護(更新)

美軍上周六在委內瑞拉首都加拉加斯抓獲委國總統馬杜羅及其妻子，並將兩人送往紐約，馬杜羅正因被控聯邦毒品恐怖主義陰謀等罪而面臨法律起訴。美國總統特朗普繼續加強對委內瑞拉的政策，美國廣播公司(ABC)報道，特朗普政府已告知委內瑞拉代總統羅德里格斯，她必須在石油生產方面只與美國合作，並且在出售重質原油時優先美國。
在北京的外交部例行記者會，有記者提問指特朗普政府已告知委內瑞拉，必須切斷與中國的經濟聯繫，與俄羅斯、伊朗及古巴斷絕關係，並在石油生產方面只與美國合作，中方對此有何評論。發言人毛寧表示，中方強烈譴責美國嚴重侵犯委內瑞拉主權，強調委內瑞拉是主權國家，對自身自然資源及一切經濟活動，擁有充分的永久主權，美國悍然對委內瑞拉動武，並要求委內瑞拉處置石油資源時以美國為優先，是典型的霸凌行徑，嚴重違反國際法，嚴重侵犯委內瑞拉主權，嚴重損害委內瑞拉人民的權利。毛寧強調中國與其他國家在委內瑞拉的合法權益，必須得到保護。
石油生產只與美國合作
ABC引述三位未具名知情人士報道，美國要求委內瑞拉切斷與中國、俄羅斯、伊朗和古巴的經濟聯繫，「將這四個國家逐出委國」，並經濟聯繫。美國強調委內瑞拉必須滿足上述要求，才能允許其開採更多石油，白宮尚未就該報道作出回應。
傳要求驅逐情報和軍事人員
另據《紐約時報》引述未具名美國官員消息報道，華盛頓向羅德里格斯施壓，要求驅逐這些國家的情報和軍事人員，但部分外交官將被允許留下。美國高級官員表示美國無意佔領委內瑞拉，但特朗普一再明確表示，他打算在引導委內瑞拉的未來上發揮主導作用，而委內瑞拉的未來很大程度上將由石油收入來資助。美國政府將於下周與美國的石油公司討論在委內瑞拉投資的問題。