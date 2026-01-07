委內瑞拉｜特朗普據報促切斷與中俄經濟聯繫 中方：在委權益必須獲保護(更新)

美軍上周六在委內瑞拉首都加拉加斯抓獲委國總統馬杜羅及其妻子，並將兩人送往紐約，馬杜羅正因被控聯邦毒品恐怖主義陰謀等罪而面臨法律起訴。美國總統特朗普繼續加強對委內瑞拉的政策，美國廣播公司(ABC)報道，特朗普政府已告知委內瑞拉代總統羅德里格斯，她必須在石油生產方面只與美國合作，並且在出售重質原油時優先美國。

在北京的外交部例行記者會，有記者提問指特朗普政府已告知委內瑞拉，必須切斷與中國的經濟聯繫，與俄羅斯、伊朗及古巴斷絕關係，並在石油生產方面只與美國合作，中方對此有何評論。發言人毛寧表示，中方強烈譴責美國嚴重侵犯委內瑞拉主權，強調委內瑞拉是主權國家，對自身自然資源及一切經濟活動，擁有充分的永久主權，美國悍然對委內瑞拉動武，並要求委內瑞拉處置石油資源時以美國為優先，是典型的霸凌行徑，嚴重違反國際法，嚴重侵犯委內瑞拉主權，嚴重損害委內瑞拉人民的權利。毛寧強調中國與其他國家在委內瑞拉的合法權益，必須得到保護。

