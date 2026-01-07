委內瑞拉｜特朗普稱委國移交5000萬桶石油市價售 傳內政部長成下個生擒目標

美軍上周六在委內瑞拉首都加拉加斯抓獲委國總統馬杜羅及其妻子，並將兩人送往紐約，馬杜羅正因被控聯邦毒品恐怖主義陰謀等罪而面臨法律起訴。美國總統特朗普繼續加強對委內瑞拉的政策，他周二表示，委內瑞拉臨時政府將向美國「移交」數千萬桶原油，出售所得將由他親自控制。

特朗普在社交平台發文，指委內瑞拉臨時政府會向美國「移交」3000萬至5000萬桶「高品質但受制裁」的原油，美方會以市價發售，售出的錢由他本人控制，以確保美國及委內瑞拉人受惠。為配合計劃執行，特朗普已指示能源部長萊特採取行動。他透露，這批原油將由儲油輪接載，並直接運抵美國的卸貨碼頭處理。

另外，有報道指美國政府已計劃針對委內瑞拉內政部長卡韋略。路透社引述消息人士透露，特朗普政府已經向卡韋略發出警告，要求他協助代總統羅德里格斯滿足美方要求，否則可能面臨與馬杜羅相同命運。有美方官員指出，委內瑞拉國防部長帕德里諾也是潛在目標之一，他同樣面臨美國的販毒起訴。官員認為，帕德里諾的合作對於避免權力真空至關重要。

避免在委內瑞拉部署地面部隊

報道指，特朗普目標是避免在委內瑞拉部署地面部隊，同時確保美資公司能夠順利進入委內瑞拉的豐富石油資源，於是部署向羅德里格斯施壓，通過與其他委內瑞拉高級官員建立合作關係，以形成符合美國利益的新政府，希望在未來數周，看到委內瑞拉在開放石油行業、打擊毒品問題等方面取得進展。委內瑞拉代總統羅德里格斯則強調，沒有任何人或外部勢力接管委內瑞拉，重申當地仍然由委內瑞拉政府管治。