委內瑞拉｜特朗普：若委副總統聽從指示　美軍無需進駐

在美國扳倒馬杜羅政權後，委內瑞拉國內局勢動盪。據《紐約郵報》獨家報道稱，美國總統川普曾表示只要委內瑞拉代理總統羅德里格斯願意配合，就不會派駐美軍。
特朗普總統在接受《紐約郵報》獨家專訪時表示，只要委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）聽從美國的指示，美軍就不會駐紮在委內瑞拉。
「原本還有第二波行動」
特朗普在記者會上表示美國將接管委內瑞拉，以推動民主過渡，這暗示了美國可能佔領委內瑞拉。
然而當《紐約郵報》問及「美軍是否會在當地協助管理委內瑞拉」時，特朗普回答說：「不會，如果副總統聽從我們的指示（do what we want），我們就無需這樣做。」
特朗普補充說：「我們已經做好了準備。你知道，我們原本還有第二波行動，而且比第一波規模要大得多。」
代理委國總統職務
特朗普稱，已經和她（羅德里格斯）談過很多次，並稱她已理解。但羅德里格斯稍早呼籲美方立即釋放馬杜羅夫婦，強調馬杜羅是委內瑞拉唯一的總統，此番說法被認為是打臉美國政府。
委內瑞拉最高法院已下令羅德里格斯代理總統職務。根據委內瑞拉憲法規定，如果總統缺席，必須在一個月內舉行新的選舉。但鑑於委內瑞拉現在複雜的情勢，專家們一直在爭論這項權力交接方案是否適用。
