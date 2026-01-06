委內瑞拉｜罕有第一夫人遭生擒 馬杜羅妻曾任強人查韋斯律師 姪仔為毒梟

美軍進入委內瑞拉生擒總統馬杜羅，連第一夫人弗洛雷斯(Cilia Flores)也一同被捉拿帶到美國，兩人周一雙雙出庭受審。馬杜羅遭控告協助販毒集團將數以千噸可卡因運到美國，有關罪名可判終身監禁。他與妻子又被控綁架、毒打和謀殺欠下他們販毒得來錢財或暗中破壞他們販毒運作的人。他們也被控殺死委國首都加拉加斯一名販毒集團大佬。弗洛雷斯雖是第一夫人，但一直以來亦是委國最有權力人士之一，曾出任國會議長，助丈夫鞏固權力。她於前獨裁總統查韋斯發動政變被捕時擔任其律師，查韋斯上台後也進入權力核心。弗洛雷斯的家族則與販毒集團有千絲萬縷關係，她曾捲入「毒梟姪仔」案，兩名姪仔早年遭美國拘捕。 委內瑞拉第一夫人｜被馬杜羅封為第一戰士 根據英國廣播公司(BBC)報道，69歲的弗洛雷斯年長馬杜羅6歲，兩人結織時一個是查韋斯律師，一個則是他的保鑣。作為第一夫人，馬杜羅封妻子為「第一戰士」，可見其政治重要性。但在公眾面前，弗洛雷斯卻隱身幕後，展現她以家庭為重的一面，為批評者指他們是殘暴政權「洗底」。弗洛雷斯主持過一個名為《與西莉亞共度家庭時光》(Con Cilia en Familia)節目，以及間中與丈夫上國營電視台跳薩爾薩舞。但在幕後，她被認為是馬杜羅的主要「軍師」，也是他政治生涯得以延續的幕後功臣。

委內瑞拉第一夫人｜曾任國會議長助丈夫鞏固江山 弗洛雷斯與馬杜羅在20世紀90年代初結識，當時她是一位年輕律師，負責為1992年政變未遂而捕的主謀辯護，包括後來成為總統的查韋斯。從那時起，她及任查韋斯保鑣的馬杜羅與查韋斯及其政治運動「查韋斯主義」緊密聯繫在一起。1998年查韋斯贏得總統大選後，弗洛雷斯迅速在政壇冒升，於2000年進入國會，並於2006年成為國會議長。在她領導的6年間，國會實際上由一個政黨主導，主要反對黨拒絕參加選舉，稱選舉不自由、不公平。2013年查韋斯去世後，弗洛雷斯全力支持馬杜羅，馬杜羅在隨後的總統選舉中以些微優勢獲勝。 數月後，兩人宣布結婚，弗洛雷斯與馬杜羅分別與之前的伴侶育有3名孩子和一名孩子。馬杜羅上台，也憑藉弗洛雷斯在政壇的影響力，進一步鞏固江山。有委內瑞拉記者稱，她不僅是馬杜羅的情感知己，也是他的事業知己，而且她非常渴望權力。

委內瑞拉第一夫人｜遭指控貪污和任人唯親 捲入姪仔販毒案 在公職生涯中，弗洛雷斯多次被指控貪污。2012年，她被工會指控任人唯親，因為她影響了多達40人的招聘，其不少家人獲聘任。她回應有關指控時稱，「我的家人來到這裡，我為他們是我的家人而感到非常自豪。我會捍衛他們。」 在2015年，弗洛雷斯也捲入兩名毒梟姪仔的案件。美國緝毒局在海地「放蛇」，拘捕了她的姪仔Francisco Flores de Freitas和Efrain Antonio Campo Flores，兩人試圖偷運800公斤可卡因到美國。弗洛雷斯指控美國當局「綁架」兩名姪仔。他們最終被判監18年，在美國前總統拜登政府的囚犯互換計劃下，兩人於2022年獲釋回國。但上月，特朗普政府宣布對他們及弗洛雷斯另一姪仔實施制裁，財長貝森特指，馬杜羅與其在委內瑞拉的犯罪夥伴將大量毒品輸到美國，毒害美國人。 委內瑞拉第一夫人｜「她是幕後掌權者」 英國皇家國際事務研究所的拉美項目高級研究員Christopher Sabatini向BBC稱，對弗洛雷斯的批評者來說，她是一個腐敗透頂、侵犯人權和殘暴政府的一部分。他又指，「她是幕後掌權者，但像任何一位強大的幕後掌權者一樣，你很少看到她插手事務，所以沒有人真正知道她的勢力有多強大。」