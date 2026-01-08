委內瑞拉｜美國扣押兩艘涉與委國有關運油輪　俄羅斯譴責(有片)

美國防長赫格塞思(Pete Hegseth)表示，美國對委內瑞拉非法石油的制裁和封鎖，仍然在全球範圍全面有效，所有透過走私當地石油資助非法活動，以及竊取委內瑞拉人民財富的「暗黑艦隊」，將繼續被美方封鎖。NBC新聞報道，原名「Bella I」的運油輪自 2024 年 6 月起就被列入​​美國制裁名單。上個月美國海岸防衛隊在委內瑞拉附近海域對其進行了追捕，截至 1 月 5 日，該船位突破追捕，駛往北大西洋蘇格蘭西海岸附近，並改名和改國旗。白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)指，美軍的行動獲美國法院命令授權。她指有關運油輪是委內瑞拉影子船隊的一部分，負責運送被制裁的石油。如有必要會將船員帶到美國起訴。俄羅斯交通部譴責美國扣押運油輪，指出根據《聯合國海洋法公約》，航行自由適用於公海，任何國家都無權對在其他國家依法註冊的船隻使用武力。外交部說，俄方正密切關注事件，要求美國確保船上俄羅斯公民得到人道對待。據報俄軍派出海軍潛艦往為「Bella I」護航，但未及趕到阻擋美方行動。

美軍宣布，先後在北大西洋和加勒比海，扣押2艘與委內瑞拉有關的運油輪。其中一艘涉事運油輪原名「Bella I」，現已改名為「Marinera」，並改掛俄羅斯國旗。俄羅斯政府譴責美國。

英國證實支援美軍行動

美國指行動獲得英國皇家空軍（Royal Air Force）及1艘英國軍艦支援。英國國防大臣希利（John Healey）表示，這是「全球打擊規避制裁行為努力的一部分。」英國國防部證實，支援美軍在北大西洋扣押一艘懸掛俄羅斯國旗的運油輪，強調做法完全符合國際法。英國國防大臣賀理安形容有關運油輪「劣跡斑斑」，涉及俄羅斯和伊朗的規避制裁網絡，指英國將持續加強打擊影子艦隊，以維護國家安全、經濟和全球穩定。

至於另一艘無國籍的運油輪「M/T Sophia」，則在當地周三(7日)凌晨被攔截。美軍指，「M/T Sophia」當時正在國際水域作業，並在加勒比海從事非法活動，目前正由海岸防衛隊帶回美國處置。美國又發放登上運油輪「Bella I」及「M/T Sophia」的行動影片。